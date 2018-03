Reprodução/Facebook Motoqueiro tira o próprio tênis e dá para malabarista em semáforo

Um gesto solidário chamou a atenção em Rio Branco, no Acre. Uma jovem de 24 foi fotografado ao descer de sua moto, tirar o tênis e entregar para um malabarista, que trabalhava no farol e estava com o sapato rasgado.

O nome do jovem é Elielton Ribeiro Araújo e ia para a faculdade quando viu o malabarista e resolveu doar o tênis. A responsável por flagrar o momento e fazê-lo viralizar no Facebook foi a estudante Anna Cássia Costa de Oliveira.

Reprodução Motoqueiro tira o próprio tênis e dá para malabarista em semáforo

“Agora pouco, na rua ao lado da Agroboi, vi esse jovem na moto trocando seu sapato com esse rapaz que faz malabares no sinal. Achei uma atitude linda e digna de aplausos. Deu seu novo e ficou com o que tava furado no solado. Por mais gente assim de bom coração. Não perdi a oportunidade e registrei esse momento”, escreveu.

Anitta

Anitta mostrou que é muito mais que um rostinho bonito e um corpo que rebola munido de hits radiofônicos. Em 2017, a funkeira deu uma lição de empreendedorismo e liderança da própria carreira que a fez subir de patamares e ser eleita a ‘Mulher do Ano’ pela revista GQ Brasil . Foi só tiro certeiro!

Créditos: divulgação

Fátima Bernardes

A apresentadora mais querida do Brasil se reinventou na vida. Na parte profissional, deixou o jornalismo de lado e fincou o pé no sucesso com o programa ‘Encontro com Fátima Bernardes’. No pessoal, se divorciou de William Bonner em 2016 e encontrou um novo amor 25 anos mais jovem que ela, o advogado e cheio de vida Túlio Gadelha.

Créditos: divulgação

Paula Bellizia

Paula é considerada uma das mulheres mais importantes do mundo. De funcionária da área de marketing da Whirpool, seu primeiro emprego, se tornou Presidente da Microsoft Brasil, passando antes pela Telefônica, Facebook e Apple. Ao site da Exame, ela relembra quando foi convidada para assumir o cargo: ‘Um dia, recebi uma ligação e me disseram: ‘Vem ser a líder no Brasil’. Não dormi!”.

Créditos: divulgação/ Raquel Espirito Santo

Celina Turchi

A médica e cientista brasileira de 64 anos é considerada pela ‘Revista Time’uma das 100 pessoas mais importantes do mundo. Atuante na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) de Pernambuco, Celina ganhou o título de influenciadora mundial pelo papel que desenvolveu na investigação dos casos de microcefalia e a relação com o vírus Zika. A revista britânica ‘Nature’ a colocou na lista dos dez cientistas mais importantes dos últimos anos.

Créditos: divulgação

Jojo Todynho

A funkeira carioca de 21 anos é o maior exemplo de quebra de paradigmas. Negra, gorda e de cabelo crespo, os holofotes se viraram para ela após o estouro do hit ‘Que Tiro Foi Esse?’. Jojo apareceu em tudo quanto é mídia e desfilou pela Beija-Flor no Carnaval, estampando pra todo mundo que padrão de beleza é coisa do passado.

Créditos: reprodução

Leila Pereira

Presidente da Crefisa, a empresária virou ídola dos palmeirenses ao injetar mais de 300 milhões no Palmeiras, estabelecendo o time financeiramente com o patrocínio de peso e elevando a auto-estima dos jogadores e da torcida. Segundo o site da Exame, Leila tem um objetivo: virar a mandatária do Palmeiras.

Créditos: divulgação

Ivete Sangalo

Tem exemplo maior de mulher do que Ivete Sangalo? Linda, talentosa, divertida e ostentando um barrigão de gêmeos durante 2017, que nasceram em fevereiro deste ano em noite de Carnaval. Na gestação, a cantora se apresentou no Rock in Rio, sambou, inventou coreografia e não parou de trabalhar um segundo sequer. Veveta é inspiração que exala luz e vida.

Créditos: reprodução

Luisa Dörr

Com 28 anos de idade, a fotógrafa tem em seu currículo 12 capas da revista ‘Time’, quando participou do projeto ‘Firsts’, em que clicou algumas das mulheres mais influentes do mundo. Detalhe: todas as fotos para a capa da revista gringa foram feitas com um iPhone. A brasileira também já colaborou com as publicações ‘The Telegraph’, ‘Marie Claire South Korea’ e ‘Vice’.

Créditos: reprodução

Adriana Behar

A ex-jogadora de vôlei de praia e medalhista olímpica foi escolhida como uma das mulheres mais inspiradoras de 2017 pela emissora britânica BBC.

Créditos: reprodução

Mc Soffia

Com somente 13 anos de idade, a rapper paulistana é outra brasileira que entrou na lista de mulheres mais inspiradoras de 2017, feita pela BBC. Desde os 11 anos a menina combate o racismo e o preconceito em músicas como ‘Menina Pretinha’ e ‘Barbie Black’, mostrando que o futuro do hip hop brasuca é delas.

Créditos: reprodução

Mulheres brasileiras e poderosas da atualidade

Créditos: montagem

