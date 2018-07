Motociclista com criança usa celular enquanto dirige

Motociclista na Tailândia

Leia mais’Feiticeiro misterioso’ é russo e agradece torcida brasileiraBiquínis de cabeça para baixo são a última tendência

Uma mulher foi filmada andando em uma moto ao longo de uma estrada movimentada em Phuket, na Tailândia, aparentemente enviando mensagens de texto enquanto viajava em uma rodovia.

A mulher pode ser vista tirando as duas mãos do guidão em algum momento, conseguindo manter o equilíbrio enquanto digita em seu telefone.

Sentado em seu colo, está uma criança pequena. Nenhum deles está usando capacetes ou roupas de proteção.

Há também uma grande bolsa presa entre os joelhos do piloto, para o caso de esta situação já não ser suficientemente perigosa.

Obviamente, tirar as mãos das barras de uma motocicleta é muito arriscado – não importa quão bom seja o seu equilíbrio, atingir um buraco ou um buraco pode ter resultados catastróficos.



Fonte: Vírgula UOL