Mostra Sesc em 26 cidades do Ceará vai incentivar intercâmbio cultural

Começa nesta sexta-feira (16) a 20ª edição da Mostra Sesc Cariri de Culturas. O evento levará a 26 cidades apresentações teatrais, circenses e de dança, exposições, shows, rodas literárias, performances poéticas e mostras de cinema e vídeo. Ao todo serão mais de 2,5 mil artistas e 300 atrações gratuitas, com uma estimativa de público de mais de 300 mil pessoas.

O objetivo da mostra é incentivar o intercâmbio cultural e a preservação da tradição popular, contribuindo para o desenvolvimento da região como destino turístico-cultural.

O evento percorrerá as cidades de Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Brejo Santo, Nova Olinda, Altaneira, Araripe, Abaiara, Mauriti, Aurora, Porteiras, Penaforte, Barro, Jardim, Milagres, Missão Velha, Caririaçu, Jati, Antonina do Norte, Lavras da Mangabeira, Várzea Alegre, Assaré, Campos Sales, Santana do Cariri, Potengi, Salitre, Farias Brito e Tarrafas.

Museus

Os cantores Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo abrem a programação amanhã, em Juazeiro, com o show Grande Encontro. Milton Nascimento sobe ao palco para encerrar a Mostra no dia 20, na cidade do Crato, com uma homenagem ao Dia da Consciência Negra.

Outro marco comemorativo na programação é uma exposição de fotografias com registros de todas as edições da mostra e a reprodução de algumas das imagens em xilogravura.

Durante essa edição da mostra será inaugurado o segundo Museu Orgânico dos Mestres de Cultura Tradicional do Cariri.

O Museu Oficina do mestre Françuili, em Potengi, será um espaço de memória onde os visitantes serão convidados a conhecer as obras, as histórias e os causos do mestre flandeiro Francisco Dias de Oliveira (Françuili), artesão que cria miniaturas de aviões com lâmina de metal.

Fonte: Agência Brasil