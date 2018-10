Mostra Nacional de Música começa no Rio com artistas de todo o país

Promovida em colaboração com a Rede Sesc (Serviço Social do Comércio) de Música, a 2ª Mostra Nacional de Música começa hoje (23) no espaço cultural da Escola Sesc de Ensino Médio, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro, reunindo músicos de todo o país.

A analista de produção cultural da Escola Sesc, Ludmila Teixeira, disse que o objetivo é criar um painel representativo da música brasileira de forma ampla e diversa.

“A gente tem sempre dois representantes de cada região do país, com estilos e trajetórias diferentes. O objetivo é fortalecer e valorizar a diversidade musical e dar uma visibilidade a grupos que, por estarem fora do eixo Rio-São Paulo, não chegam aqui”, argumentou.

Destacou que outra meta é incentivar as trocas entre os dez grupos de 70 artistas que participarão do evento até o próximo sábado (27).

Sempre às tardes, os músicos farão vivências com alunos de música da Escola Sesc, oficinas para moradores das comunidades da região e seminários sobre a música brasileira. À noite, eles terão apresentações para o público, com distribuição de senhas uma hora antes para os interessados. Todas as atividades são gratuitas. Apenas as oficinas exigem inscrição para controle de turmas.

“No primeiro dia, a gente abre a mostra com a Orquestra da Escola Sesc de Ensino Médio e, nos outros dias, com o Projeto Bandas, também da escola, seguidos por dois shows da mostra”, disse Ludmila.

Usinas de Arte

A Escola Sesc de Ensino Médio desenvolve o projeto Usinas de Arte há dez anos. Ali são oferecidos cursos de diversos instrumentos e outras linguagens artísticas. Além da orquestra da escola, o projeto Bandas auxilia os alunos a criar suas próprias bandas musicais, tal como acontece em uma incubadora, salientou a analista de produção cultural.

A escola faz o lançamento de uma banda a cada ano, com gravação de um CD, e orienta os integrantes sobre como podem conduzir suas carreiras. “Eles têm assistência nos ensaios e a gravação é toda conduzida pelos nossos professores de arte”. O último CD foi lançado há duas semanas.

Os cursos de música da Escola Sesc de Ensino Médio têm 150 alunos internos e externos, estes oriundos das comunidades da zona oeste do Rio, entre as quais Cidade de Deus e Gardênia Azul. “Toda a zona oeste é contemplada aqui pelo nosso espaço”, contou Ludmila.

A escolha dos artistas que participam da Mostra Nacional de Música é feita por uma curadoria formada por profissionais do Sesc de todo o país. Entre os critérios para a seleção estão a qualidade artística e o ineditismo das obras.

De acordo com informação da assessoria de imprensa do Sesc, este ano a mostra terá shows de Gabriel Carmo, de Mato Grosso (MT), que faz uma conexão entre ritmos brasileiros e africanos; Karola Nunes (MT), apresentando música regional matogrossense; Achiles (BA), cantor e compositor de música popular; Josué Costa (PI), com show instrumental que vai do frevo ao choro; Tuer Lapin (RO), representante da música eletrônica; Arraial do Pavulagem (PA), que apresentará música tradicional da região amazônica; As Iyagbás (RJ), com canções inspiradas em contos yorubás; Caipirando (RJ), com clássicos da música caipira; Tribo Maçambiqueira (RS), com canções inspiradas no povo negro; e Yangos (RS), referência da música instrumental sul brasileira.

Fonte: Agência Brasil