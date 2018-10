Mostra Internacional de Cinema começa hoje em São Paulo

A 42ª edição da Mostra Internacional de Cinema começa hoje (18) e vai até o dia 31 de outubro, em São Paulo. O evento terá a exibição de 336 títulos em diversos endereços, incluindo projeções gratuitas no vão-livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp). As exibições especiais embaixo do museu, projetado pela arquiteta Lina Bo Bardi, ocorrem entre os dias 23 e 27 de outubro.

A seleção exibida no Masp inclui as cópias do acervo da Cinemateca Brasileira de Matar ou Correr (1954), de Carlos Manga, e Ópera do Malandro (1986), de Ruy Guerra, além das exibições de Uma Vida em Segredo (2001), de Suzana Amaral, e As Canções (2011), de Eduardo Coutinho.

O longa Invictus, de Clint Eastwood, também será exibido no local em homenagem ao centenário de Nelson Mandela. O filme mostra como o governante sul-africano aproveitou a Copa do Mundo de Rúgbi, realizada pela primeira vez no país, para unir a população, que estava rachada pelo regime de segregação racial, o apartheid.

Outro momento esperado da mostra ocorre no próximo dia 27, às 19h30, com a sessão ao ar livre no parque Ibirapuera. A obra escolhida para esta edição é o longa mudo alemão A Caixa de Pandora (1928), do diretor Georg Wilhelm Pabst. A projeção terá o acompanhamento musical da Orquestra Jazz Sinfônica, regida pelo maestro Fábio Prado. Wilhelm Pabst, que assinou a direção do filme, nasceu no antigo Império Austro-Húngaro, hoje República Tcheca, em 1885, e ganhou fama como diretor da era do cinema mudo.

A 42ª Mostra vai exibir os longas que ganharam os prêmios de melhor filme em grandes festivais estrangeiros neste ano, como o mexicano Roma, de Alfonso Cuáron, que levou o Leão de Ouro no Festival de Veneza e encerra a programação no dia 31; o cingapuriano Uma Terra Imaginada, de Siew Hua Yeo, que recebeu o Leopardo de Ouro no Festival de Locarno; e o romeno Não Me Toque, vencedor do Urso de Ouro no Festival de Berlim.

A programação completa da mostra está no site do evento.

Fonte: Agência Brasil