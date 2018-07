Morto fã de basquete ‘joga videogame’ em velório

Leia maisGata fica famosa por parecer ter rosto humano

Renard Matthews foi morto em um tiroteio em Nova Orleans, nos Estados Unidos, em 26 de junho. Ele tinha 18 anos.

Como sua família tenta lidar com a terrível tragédia, eles escolheram se despedir de uma forma única, mas amorosa.

Vestido com uma camisa e meias Kyrie Irving, do Celtics, Matthews se senta em uma cadeira com um controlador de videogame na mão cercado por seus petiscos favoritos.

Na tela da TV à sua frente, um jogo “NBA 2K” está sendo simulado entre os Warriors e seus amados Celtics.

“Verdadeiramente um tributo amoroso à vida do jovem”, escreveu o Sporting News.

Fonte: Vírgula UOL