Mortes no Rio em intervenções policiais crescem 30% no mês de outubro

As mortes por intervenção legal, em outubro, no Rio, aumentaram 30% em relação ao mesmo mês do ano passado. Segundo indicadores do Instituto de Segurança Pública (ISP) do Rio , apresentados hoje (14), foram 127 mortes em confronto com a polícia. Em relação ao mês anterior, a alta ficou em 18%. Quando a comparação é entre os três meses anteriores e o mesmo período de 2017, a elevação é de 50%. Mas, em relação aos três meses anteriores a outubro, houve queda de 4%.

Em contrapartida, os indicadores mostram também que os casos de letalidade violenta, que são homicídio doloso, latrocínio e lesão corporal seguida de morte e morte por intervenção legal, caíram 15%, se comparado ao mesmo mês em 2017, mas em relação a setembro, registraram alta de 3%. O ISP informou que o número de 517 vítimas em outubro é o menor para o mês desde 2015.

O número de homicídios dolosos, quando há intenção de matar, apresentou movimento contrário e caiu 22% em outubro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Segundo o ISP, é o menor indicador, para o mês, desde 2014. Ao todo, foram 378 vítimas, o que também representou queda de 1% em relação a setembro. Ainda conforme o ISP, quando a comparação se refere a agosto, setembro e outubro com os três meses anteriores de 2018: maio, junho e julho, a redução é de 7%.

Com 651 ocorrências, o roubo de carga recuou 28% em relação a outubro de 2017, sendo o menor indicador para o mês desde 2014. Houve queda também (1%) nos roubos de veículos em relação ao mesmo mês do ano anterior e os roubos de rua, que são a transeunte, de aparelho celular e em coletivo, subiram 4%.

Avaliação por área

Na avaliação das áreas integradas de Segurança Pública (AISPs), as três localizadas na zona norte da capital apresentaram quedas expressivas em diversos indicadores no trimestre móvel a outubro de 2018 e 2017. A AISP 41, do bairro da Pavuna e adjacências, teve a maior diminuição em roubo de carga e a terceira maior em roubo de rua. Já a AISP 09, de Madureira e bairros próximos, apresentou a maior queda em roubo de rua e a maior em roubo de veículo.

Por fim, a AISP 03, que alcança o Méier e adjacências, registrou a maior redução em roubo de veículo e a maior em roubo de rua. Na Baixada Fluminense, a AISP 20, que inclui Nova Iguaçu, Mesquita e Nilópolis, anotou a maior diminuição em roubo de rua e a maior queda em roubo de veículo e em roubo de carga. A AISP 07, de São Gonçalo, registrou a maior queda em homicídio doloso e em roubo de veículo e a maior queda em roubo de carga.

Plataforma de dados

Outubro é ainda o primeiro mês que o ISP divulga os dados por meio de uma nova plataforma de visualização de dados de criminalidade e atividade policial do estado. A plataforma é interativa e quem acessar poderá fazer comparações de indicadores entre anos e regiões em diferentes níveis geográficos.

Os dados divulgados pelo ISP se referem aos registros de ocorrência lavrados nas delegacias de Polícia Civil do estado do Rio durante o mês.

Fonte: Agência Brasil