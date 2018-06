Mortes em confronto com polícia aumentam 46% em maio no estado do Rio

O Instituto de Segurança Pública (ISP) divulgou hoje (15) os dados referentes ao mês de maio da criminalidade no Estado. Os homicídios decorrentes de oposição à intervenção policial (autos de resistência) registraram aumento de 46% em relação a maio de 2017. Foram verificadas 142 mortes neste ano e 97 no mesmo período do ano passado. Em relação a abril, foram 41 vítimas a mais. O auto de resistência é registrado quando há enfrentamento de criminosos com as forças de segurança do estado.

O indicador estratégico de letalidade violenta (homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e homicídio decorrente de oposição à intervenção policial) também registrou aumento de 33 vítimas no estado sem maio de 2018, na comparação com o mesmo período do ano passado. Foram registradas 576 vítimas de letalidade violenta no mês, que representa aumento de 6%. No entanto, em relação ao mês de abril, foram 16 vítimas a menos.

Já o indicador de roubo de veículos apresentou redução em maio, confirmando a melhora verificada no mês anterior. Foram 4.382 veículos roubados no estado, o que representa queda de 5% em relação a maio do ano passado, ou 214 roubos a menos. O município de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, foi a região onde ocoreu o maior número de roubo de véiculos, com um aumento de 27% (ou 141 casos a mais) quando comparado com maio de 2017. A região concentrou 15% do total de roubos de veículos no estado em maio.

A greve dos caminhoneiros contribuiu para a redução do roubo de cargas em maio. De acordo com dados do ISP, o roubo de caminhões apresentou queda quando comparado a maio de 2017 e abril deste ano. Em maio de 2018 foram 752 ocorrências no estado, 488 a menos do que o registrado em maio do ano anterior ou uma redução de 39%. Os dados, de acordo com o ISP, já vinham apresentando queda de cerca de 15% nas duas primeiras semanas de abril comparadas com as duas primeiras semanas de maio.

O roubo de rua (roubo a transeuntes, de aparelho celular e em coletivo) foi outro crime contra o patrimônio que apresentou redução em maio. Foram 11.861 registros de roubo neste ano, uma queda de 1.972 ocorrências em relação a maio do ano anterior, que equivale a 14%. Em relação ao mês de abril o indicador apresentou aumento de 804 ocorrências.

Os dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) são referentes aos registros de ocorrência lavrados nas delegacias de Polícia Civil durante o mês de maio.

Fonte: Agência Brasil