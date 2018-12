Morte de casal de surfistas é comparada a Romeu e Julieta

Casal de surfistas tem morte comparada a Romeu e Julieta

Michelle Avila, 23 anos, Christian Kent, 20, morreram abraçados na cama da família de Michelle, em Orange County, Califórnia. Os dois eram norte-americanos, mas a moça filha de uma brasileira chamada Adriana. Ela foi a última pessoa a vê-los com vida e os encontrou mortos na manhã seguinte a uma festa.

“Duas crianças maravilhosas. Eram como Romeu e Julieta. Os dois morreram juntos e abraçados”, disse Paulo Avila, pai de Michelle, em entrevista ao jornal “Coast Report Online”.

Na peça trágica de William Shakespeare (1564-1616), Romeu bebe veneno e Julieta se mata com uma adaga.

A causa da morte ainda é desconhecida, mas levantou-se a hipótese de overdose. Eles participaram de uma festa com amigos e depois foram dormir na casa da família de Michelle.

Os dois gostavam de viajar e surfar e ela era influenciadora digital. Um comovente anúncio de sua morte foi postado em seu Instagram pela irmã.

Fonte: Vírgula UOL