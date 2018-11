 Morre Wilson Mirza, um dos principais criminalistas brasileiros

O advogado Wilson Mirza Abraham, um dos decanos da advocacia criminal brasileira, morreu hoje (27), no Rio de Janeiro, aos 84 anos. Com mais de 50 anos de carreira, o jurista defendeu presos e perseguidos políticos pela ditadura militar de 1964, entre eles, o ex-presidente João Goulart, o antropólogo Darcy Ribeiro e o ex-governador Leonel Brizola.

O Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) soltou nota em que manifesta profundo pesar pela morte de Wilson Mirza. O advogado criminalista ingressou no IAB em 1976 e foi membro da Comissão de Direito Penal do instituto.

Graduado pela antiga Universidade do Estado da Guanabara (UEG), atual Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), o advogado se especializou em direito penal econômico e empresarial e atuou, nos últimos anos, como consultor do escritório Mirza & Malan Advogados, com sedes no Rio de Janeiro e em Brasília.

Wilson Mirza fez parte da Turma do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) responsável pelo julgamento de infrações ético-disciplinares. O advogado foi agraciado com o Colar do Mérito Judiciário pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ).

