Morre Raymundo Costa, referência na cobertura política em Brasília

Morreu o jornalista Raymundo Costa, de 66 anos, em Brasília. Ele estava internado desde o último dia 7 e a causa da morte foi uma septicemia (infecção generalizada). Há dois anos, ele foi diagnosticado com câncer de pulmão. Deixa três filhos e quatro netas. Raymundo se tornou referência em Brasília na cobertura política: sensível, cuidadoso e paciente, escrevia como quem faz arte.

Nas redes sociais, o presidente Michel Temer lamentou a morte do jornalista, na noite de ontem (23). “Perdemos nesta noite um dos jornalistas mais respeitados do país, Raymundo Costa. Competente, educado e observador atento dos fatos, teve trajetória brilhante em alguns dos melhores veículos de comunicação do país. Minha solidariedade aos amigos e à família.”

Natural de Belém do Pará, Raymundo Costa trabalhava no Valor Econômico, mas passou pelo O Estado de S. Paulo, Folha de S.Paulo, além das revistas Veja e IstoÉ.

Raymundo Costa será velado hoje e enterrado no final do dia no Cemitério Campo da Esperança, em Brasília.

Fonte: Agência Brasil