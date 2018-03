Morre produtor musical Miranda aos 56 anos

Reprodução Miranda

Morreu na última quinta-feira (22) o produtor musical Carlos Eduardo Miranda, que ficou muito conhecido por ser jurado do programa Ídolos.

Ele tinha 56 anos e teve um mal súbito, quando estava com a família.

O primeiro a dar a notícia foi Vladimir Alves no Twitter. “Luto! Carlos Eduardo Miranda, famoso jurado do “Ídolos”, morreu nesta quinta-feira, 22, aos 56 anos. Ele estava em casa, com a família, quando teve um mal súbito”, escreveu o radialista.

Carlos Miranda atuou em programas como Ídolos (2006-2007), Astros (2008-2012), Qual é o Seu Talento? (2009-2012) e Esse Artista Sou Eu (2014).

Fonte: Vírgula UOL