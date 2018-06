Morre o Old Man de ‘Trato Feito’ aos 77 anos

Richard Harrison – conhecido como “Old Man” em Trato Feito

Richard Harrison – conhecido como “Old Man” em Trato Feito (Pawn Stars), do History Channel, morreu, de acordo com seu filho, Rick Harrison.

“The Old Man Harrison faleceu esta manhã cercado por aqueles que ele amava”, disse Rick nesta segunda de manhã. “Ele fará muita falta para nossa família, a equipe do Gold & Silver Pawn e seus muitos fãs em todo o mundo”, afirmou.

“Ele era meu herói e tive a sorte de conseguir um ‘Old Man’ muito legal como meu pai”, completou.

As circunstâncias em torno de sua morte não são claras. No entanto, as aparições de Harrison no show nos últimos dois anos foram quase nulas.

Old Man mudou-se para Vegas no início dos anos 80 e abriu o Gold & Silver Pawn Shop com seu filho, Rick.

Quando os produtores encontraram a família e transformaram suas vidas diárias em um espetáculo, isso se tornou um sucesso instantâneo. Está no ar desde julho de 2009 com Old Man sendo um dos favoritos dos fãs.

Harrison era um veterano da marinha e muitas vezes falou sobre sua carreira militar no show.



Fonte: Vírgula UOL