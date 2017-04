Morre Jonathan Demme, diretor de O Silêncio dos Inocentes e Filadélfia

Morreu hoje de câncer esofágico e complicações do coração, aos 73 anos, um dos cineastas mais aclamados dessa geração, Jonathan Demme. Ganhador de Oscar, Demme foi o diretor de grandes filmes, como O Silêncio dos Inocentes, Filadélfia e Totalmente Selvagem.

Além de grande diretor de cinema, Demme também dirigiu vídeos musicais e clipes, como “The Perfect Kiss”, do New Order, o show Stop Making Sense, dos Talking Heads, e outros documentários de Bruce Springsteen, Neil Young e Pretenders.

Demme ainda estava na ativa e trabalhando bastante. Recentemente havia dirigido Ricki e Flash: De Volta Para Casa (2015) e o documentário de Justin Timberlake, Justin Timberlake + The Tennesse Kids (2016).

Veja alguns vídeos dirigidos por ele:

Talking Heads – This Must be The Place (de Stop Making Sense, dirigido por Jonathan Demme):

New Order – The Perfect Kiss (dirigido por Jonathan Demme):

Fonte: Vírgula UOL