Morre gorila ‘inteligente’ amiga de celebridades de Hollywood

Pesquisadora disse que Koko era capaz de entender 2 mil palavras em inglês

Koko, a gorila que aprendeu a linguagem dos sinais e manteve amizade com celebridades, morreu aos 46 anos, segundo o The Guardian. Koko ganhou fama por se tornar expert em se comunicar via sinais. Segundo a pesquisadora Francine Patterson, Koko era capa de compreender 2 mil palavras em inglês e foi tema de documentários e reportagens.

O ator Robin Williams era um amigo próximo de Koko. Após saber da morte de Williams, a gorila ficou quieta e pensativa, segundo a pesquisadora e treinadora Francine. Flea, do grupo Red Hot Chilli Peppers e o atriz Betty White também eram amigos de Koko.

Koko e Robin Williams

Koko conhece seus novos filhotes

A gorila pode escolher dois gatinhos de uma caixa, para seu aniversário

Créditos: Reprodução/ www.koko.org/

