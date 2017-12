Morre em São Paulo o estilista Ocimar Versolato

Morreu na madrugada de hoje (9), na capital paulista, o estilista Ocimar Versolato. A informação foi confirmada pelo Hospital São Paulo, onde ele estava internado. A instituição não divulgou a causa da morte.

Ocimar Versolato é conhecido pelos trabalhos junto com o cantor Ney Matogrosso, de quem chegou a assinar a capa do disco Beijo Bandido, lançado em 2009. Também desenhou o figurino do filme Tieta (1996), de Caca Diegues.

O corpo do estilista está sendo velado em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

Fonte: Agência Brasil