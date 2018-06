Morre em Recife jovem de 18 anos atacado por tubarão

José Ernesto

Leia maisProfessor alimenta tartaruga com filhote de cão na frente de …

José Ernesto Ferreira da Silva, de 18 anos, atacado por um tubarão, no domingo (3), na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, Grande Recife, morreu nesta segunda (4), no Hospital da Restauração.

Com isso sobe para 65 o número oficial de ataques e para 25 as mortes que integram a lista do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões, que registra casos desde 1992.

O jovem ainda passou por cirurgias, mas não resistiu. Ele foi atacado na frente da igrejinha de Piedade, uma das mais perigosas na orla, segundos os bombeiros.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Jovem atacado por tubarão morre em Recife

Jovem atacado por tubarão morre em Recife

Créditos: Reprodução

Alerta de tubarão em Recife

Créditos: Reprodução

Jovem atacado por tubarão morre em Recife

Jovem atacado por tubarão morre em Recife

Créditos: Reprodução

Tubarão Galha Branca

Créditos: Reprodução

Tubarão

Créditos: Reprodução

Jovem atacado por tubarão morre em Recife

Jovem atacado por tubarão morre em Recife

Créditos: Reprodução

Alerta de tubarão em Recife

Créditos: Reprodução

Jovem atacado por tubarão morre em Recife

Jovem atacado por tubarão morre em Recife

Créditos: Reprodução

Tubarão Galha Branca

Créditos: Reprodução

Tubarão

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Agente do FBI dispara durante mortal em boate

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Animal selvagem misterioso

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Agente do FBI dispara durante mortal em boate

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Animal selvagem misterioso

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1281786’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL