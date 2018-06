Morre chef de cozinha Anthony Bourdain aos 61 anos

Anthony Bourdain

Leia maisNova moda dos casamentos é ter buquês e lapelas de pizza!

Anthony Bourdain, o famoso chef de cozinha, morreu aos 61 anos, afirma a CNN.

“É com extrema tristeza que confirmamos a morte do nosso amigo e colega, Anthony Bourdain. O seu amor pela aventura, novos amigos, boa comida e bebida e histórias memoráveis do mundo fizeram dele um contador único. O seu talento nunca deixou de nos espantar e vamos sentir muito a sua falta. As nossas orações e pensamentos estão com a filha e a família neste momento difícil”, afirmou a rede televisiva, que adianta ainda que a causa da morte foi suicídio.

O corpo do chef foi encontrado por um amigo, o chef francês Eric Ripert, no quarto de hotel em Paris onde Bourdain estava instalado. Anthony Bourdain estava em França em trabalho, a gravar um novo episódio da série “Parts Unknown” para a CNN Series.



Fonte: Vírgula UOL