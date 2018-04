Morre aos 97 anos a sambista Ivone Lara

Ivone Lara

D. Ivone Lara, como era conhecida Ivone Lara, morreu aos 97 anos, no Rio de Janeiro. Ela foi vítima de uma parada cardiorrespiratória, no Rio de Janeiro, na última segunda-feira (16).

D. Ivone estava internada há duas semanas no CTI da Coordenação de Emergência Regional, no Leblon.

A sambista é conhecida como a Rainha do Samba, dona de sucessos como Sonho Meu. Tem 19 discos gravados e músicas regravadas por grandes nomes da música brasileira, como Maria Bethânia, Elba Ramalho, Zeca Pagodinho, entre outros.

