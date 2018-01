Morre, aos 92 anos, ex-ministro Armando Monteiro Filho

Morreu na manhã desta terça-feira (2) o empresário e ex-ministro Armando Monteiro Filho, aos 92 anos, em Recife, em consequência de complicações pulmonares. Pai do senador Armando Monteiro Neto, o empresário deixa cinco filhos, oito netos e seis bisnetos.

Armando Monteiro Filho foi ministro da agricultura no governo do presidente João Goulart, no período de 1961 a 1962. Concorreu ao governo de Pernambuco, em 1962, e foi derrotado por Miguel Arraes. Também foi deputado federal por Pernambuco por dois mandatos, nas décadas de 1950 e 1960.

O corpo será cremado nesta quarta-feira (3), no Cemitério Morada da Paz, região metropolitana do Recife.

O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, decretou luto oficial de três dias e divulgou nota de pesar. Destacou que o empresário lutou em defesa dos interesses do estado e o exemplo dele é uma referência para as futuras gerações.

* Colaborou Marcia Wonghon, do Radiojornalismo

Fonte: Agência Brasil