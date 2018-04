Morre, aos 49 anos, ator de Mini-Me no filme de Austin Powers

Verne Troyer estava internado desde o início do mês

O ator Verne Troyer, que ficou famoso pelo personagem Mini-Me na série de filmes do espião Austin Powers, morreu aos 49 anos no último sábado (21). Um comunicado foi compartilhado no Facebook e no Instagram do ator.

Troyer participou de produções como Harry Potter, O Mundo Imaginário do Dr. Parnassus, e o Guru do Amor. “Verne era um profissional consumado e uma luz de positividade para aqueles que tiveram a honra de trabalhar com ele. É um dia triste, mas espero que ele esteja em um lugar melhor”, disse o ator Mike Myers sobre a morte do colega.

As atrizes Marlee Matlin e Carmen Electra também prestaram homenagem a Troyer nas redes sociais. O ator de Mini-Me estava internado desde o início do mês.

Darth Vader ou Anakin Skywalker – Star Wars

O cara vai para o lado negro da Força e ainda decepa a mão do próprio filho. Cruiz credo! Nem adianta tentar se redimir…

Créditos: Reprodução

Homer – Os Simpsons

Preguiçoso e vive estrangulando o bart. Eita Homer! Sem defesa

Créditos: Reprodução

Jack Torrance – O Iluminado

#Medo! Já pensou ser filho do Jack Torrance e sair correndo dele e seu machado toda vez que ele surta?

Créditos: Reprodução

Harry – Matilda

Ele quis vender a Matilda esse monstrão

Créditos: Reprodução

Walter White – Breaking Bad

Ele queria garantir o futuro dos filhos, mas estragou tud. MUITO

Créditos: Reprodução

Dr. Evil – Austin Powers

Tudo que Scott Evil queria era ter a atenção do pai, Dr. Evil. Em vão ¯_(ツ)_/¯

Créditos: Reprodução

Fletcher Reede – O Mentiroso

Mentir para o próprio filho diversas vezes? “Tá teno”

Créditos: Reprodução

Don Draper – Mad Men

Tem 3 filhos, mas nunca vê as crianças

Créditos: Reprodução

Coronel Fitts – Beleza Americana

Trata mal e dá em cima da melhor amiga da filha. Tsc, tsc

Créditos: Reprodução

Dwight Hansen – O Despertar de Um Homem

Antes do urso, Robert De Niro foi o algoz do jovem Leonardo Dicaprio. Abuso atrás de abuso

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL