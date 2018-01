Morar em um cano? Essa é a proposta de um arquiteto em Hong Kong

Divulgação Casa conta com cozinha, quarto e banheiro

Os apartamentos pequeninos, em que uma sala se transforma em diferentes cômodos estão cada vez mais em alta. Afinal, quem precisa de muito espaço, certo? Mas o arquiteto James Law, de Hong Kong, levou essa ideia um pouco mais além e está construindo casas em tubos de água, feitos de concreto. O design conta com uma porta e uma janela em cada uma das saídas do tubo.

Law deu o nome de OPod Tube Houses à criação. As unidades contam com cozinha, banheiro e dormitório com móveis embutidos. Os imóveis possuem cerca de 36 metros quadrados. O arquiteto acredita que o projeto é uma solução para o mercado imobiliário de Hong Kong, considerado o mais caro do mundo nos últimos sete anos.

Uma casa OPod Tube custaria cerca de R$ 45 mil para ser construída, segundo Law. Inicialmente, a empresa do arquiteto planeja alugar os imóveis por cerca de R$ 1,8 mil por mês. É uma opção de baixo custo para pessoas que estão na fase de transição de uma casa para outra, disse Law em entrevista ao site da NBC.

Casa leva 6 horas para ser construída e custa R$ 106 mil

Conheça a M.A.Di.

O nome do projeto é M.A.Di. e ele produz casas que parecem dobraduras e custam a partir de US$ 33 mil (R$ 106 mil). Além disso, três pessoas podem montá-la, em qualquer local plano, em cerca de 6 horas.

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL