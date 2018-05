Moradores têm casas queimadas em benefício a safáris de luxo na Tanzânia

Moradores são obrigados a deixar terra de seus ancestrais

O governo da Tanzânia está passando por cima de comunidades locais para beneficiar safáris de luxo no Parque Nacional Serengeti, segundo publicou o The Guardian. Centenas de casas foram queimadas e milhares de pessoas deixaram o território de seus ancestrais em Loliondo, em Ngorongoro nos últimos anos.

Leia maisElefante tira selfie com telefone de visitante em safári na …Grupo tem safári interrompido por um belo gatinho… Quer dizer, …

Embora as medidas sejam feitas em “nome da conservação ambiental”, elas permitem que estrangeiros ricos façam tours para observar a fauna e caçar animais como leão, zebra, girafas, entre outros. Locais, porém, são impedidos de irrigar terrenos para cultivo de plantas e gado. Uma das companhias de “conservação”, a Tanzania Conservation Limited, estaria lutando na justiça por mais de 5 mil hectares de terra em Loliondo que a empresa usa para safáris.

“Imagine um estranho construir um complexo gigante no meio da sua casa”, comentou um dos moradores do vilarejo Maasai. Um relatório mostrou que as comunidades são roubadas e ameaçadas pela polícia local e seguranças do parque.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Bufalo

Créditos: reproducao

Crocodilo

Créditos: reproducao

Leopardo

Créditos: reproducao

Elefante

Créditos: reproducao

Rinoceronte

Créditos: reproducao

Leão

Créditos: reproducao

Zebra

Créditos: reproducao

Bufalo

Créditos: reproducao

Crocodilo

Créditos: reproducao

Leopardo

Créditos: reproducao

Elefante

Créditos: reproducao

Rinoceronte

Créditos: reproducao

Leão

Créditos: reproducao

Zebra

Créditos: reproducao

Mais galerias

Aline, musa da greve dos caminhoneiros

Sacola de brindes do casamento real

Memes: Dollynho atrás das grades

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Aline, musa da greve dos caminhoneiros

Sacola de brindes do casamento real

Memes: Dollynho atrás das grades

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-195959’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL