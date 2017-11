Cansaço, indisposição, problemas com sono, ansiedade e estresse são comuns no seu dia a dia? Você sabia que com uma alimentação equilibrada você pode controlar todos esses sintomas e ter mais qualidade de vida? Para ajudar nessa tarefa, a nutricionista Aline Quissak, preparou um workshop especial sobre o tema “Mood and Food: Alimentos e estratégias nutricionais para diminuir o estresse, a ansiedade e melhorar o seu humor”.

O evento está rodando o Brasil e já passou por 8 capitais, nesta semana é a vez de Cuiabá, acontece no próximo dia 25 , sábado, no auditório da livraria Janina no Shopping Pantanal das 10h às 17h e tem como objetivo ajudar com estratégias e soluções para melhorar a rotina, produtividade e saúde, sem perder a sensação de bem-estar e o prazer em comer. Segundo a nutricionista, essa ideia surgiu após dois anos de pesquisas no Canadá e no Brasil sobre a alquimia dos alimentos e como eles agem no controle do estresse, ansiedade e bom humor. “Com os alimentos certos é possível controlar não só a parte hormonal, como auxiliar no desequilíbrio emocional do paciente, que muitas vezes acaba descontando suas emoções e problemas na comida”, explica Aline.

O curso tem duração de 6 horas e é dividido em três partes: Psicologia da Nutrição: Nosso casamento com a comida, uma relação de amor e ódio; estratégias nutricionais: o que comer durante o dia para ter mais disposição e concentração, finalizando com autonomia nutricional: como se alimentar bem mesmo com a correria do dia a dia? Trazendo não só a parte de conhecimento nutricional e funcionamento dos alimentos no corpo, como a degustação de pratos saudáveis criado pela especialista. “Foram dois anos de pesquisa cientifica no Canadá sobre o tema para chegar ao desenvolvimento deste curso. Meu objetivo é demonstrar que é possível sim, ter uma alimentação saudável, sem perder o prazer de comer e ainda tratar sintomas tão frequentes hoje, como o estresse e a ansiedade”, finaliza.

Com mais de 6 especializações nos Estados Unidos e Canadá, Aline traz o conhecimento cientifico de forma pratica para ser aplicada no dia a dia, sendo este curso para o público geral que quer ter saúde, comer bem mesmo com a correria do dia a dia.

Inscrições pelo site : bit.ly/moodandfoodcuiaba

Ou pelo telefone/ what´s app : 041 992170444

Para quem não puder comparecer ao evento, há a possibilidade de comprar o livro de receitas com propriedades medicinais que diminuem o estresse e a ansiedade através do site: www.ebook.nutrisecrets.com.br

