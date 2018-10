Monja Coen fala sobre budismo e violência no Um olhar sobre o mundo

Como explicar que um país como Myanmar, onde 95% da população é budista, religião que tem a paz como um de seus fundamentos, tenha promovido o massacre da minoria muçulmana rohingya e forçado cerca de 800 mil pessoas a fugir do país para viver miseravelmente nos campos de refugiados em Bangladesh? Esta e outras perguntas sobre o budismo e a violência são feitas pelo jornalista Moisés Rabinovici e respondidas pela monja Coen Rōshi, primaz fundadora da Comunidade Zen Budista, no programa Um olhar sobre o mundo, que vai ao ar pela TV Brasil na segunda-feira (22), às 21h45.

A monja Coen, que é autora, ao lado do historiador Leandro Karnal, do livro O inferno somos nós, explica que, embora Myanmar, a antiga Birmânia, seja um país de maioria budista, a perseguição aos rohingya é comandada por grupo de militares e pelo governo, não pela população. “A questão não é religiosa. O fato do país ser budista não significa que as pessoas que estão lá pratiquem o budismo. As pessoas que estão cometendo esses atos estão representando o governo, são forças militares. O país esteve muito tempo sob um controle militar que criou discriminação e aumentou o preconceito”, explica a religiosa.

Ela também relata histórias ocorridas em outros países envolvendo budistas e ressalta que os princípios do budismo são absolutamente contrários à violência. Mesmo os budistas que foram obrigados a participar de guerras, como as que ocorreram entre Japão e China ou na Segunda Guerra Mundial, ao final desses confrontos se dedicaram a pregar a paz e os princípios da não violência. Alguns monges budistas foram inclusive viver nos Estados Unidos com o objetivo de pregar a paz no país que tinha sido o grande inimigo do Japão. A monja Coen fala também sobre os monges que se imolavam para chamar a atenção sobre os horrores da guerra do Vietnã.

Com a experiência de 35 anos como missionária oficial da tradição Soto Shu, que tem sede no Japão, Cohen explica as possibilidades da meditação como forma de melhorar as pessoas e a sociedade. “O mundo é muito mais vasto que os valores da minha família, do meu grupo social. A gente pode expandir a consciência, que é o que eu acho que a meditação faz”, explica a monja.

Fonte: Agência Brasil