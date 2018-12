Momento Geek! Coisas que você tem que fazer na CCXP 2018

(Foto: Itaici Brunetti)

Começou nesta quinta, 6 de dezembro, o momento geek mais esperado do ano: a CCXP 2018, que rola na São Paulo Expo, em São Paulo, até dia 9, domingo. Considerada a maior edição do mundo, a feira tem uma infinidade de atrações para os fãs curtirem. Um dia lá dentro é pouco devido à quantidade de atividades.

O Virgula esteve no primeiro dia da CCXP e selecionou dezenas de coisas que você tem que fazer para viver essa experiência completa. São estandes maravilhosos, fotos com personagens do cinema e da TV, brincadeiras para crianças e adultos, painéis com famosos, colecionáveis, desenhistas, shows, games e muito mais.

Mas, avisamos: para cada atração você tem que enfrentar filas imensas. Então, chegue cedo!

Confira abaixo o melhor da CCXP18:

Se esconder dos dinossauros de 'Jurassic Park'

Créditos: Itaici Brunetti

Correr mais rápido que o 'Flash'

Créditos: Itaici Brunetti

Encarar o Godzilla de frente

Créditos: Itaici Brunetti

Ver as artes originais do desenhista Alex Ross

Créditos: Itaici Brunetti

Virar um anjo no estande de 'Lucifer'

Créditos: Itaici Brunetti

Entrar no mundo de 'Harry Potter'

Créditos: Itaici Brunetti

Encontrar um cosplay melhor que o outro

Créditos: Itaici Brunetti

Voltar aos anos 80 com brinquedos da época

Créditos: Itaici Brunetti

Tocar na lâmpada de 'Aladdin'

Créditos: Itaici Brunetti

Comprar um boneco Funko

Créditos: Itaici Brunetti

Conhecer os personagens de 'Vidro'

Créditos: Itaici Brunetti

Passear pelo estande de 'O Senhor dos Anéis'

Créditos: Itaici Brunetti

Tirar foto no avião da 'Capitã Marvel'

Créditos: Itaici Brunetti

Aprender umas lições com Luke Skywalker

Créditos: Itaici Brunetti

Andar e andar muito

Créditos: Itaici Brunetti

Brincar no espaço divertido de 'The Big Bang Theory'

Créditos: Itaici Brunetti

Jogar um game

Créditos: Itaici Brunetti

Conferir os artistas desenhando na 'Artists Alley'

Créditos: Itaici Brunetti

Topar com o 'Banguela' de tamanho real

Créditos: Itaici Brunetti

Tirar foto dentro do logo da Marvel

Créditos: Itaici Brunetti

Conversar com Gandalf, de 'O Senhor dos Anéis'

Créditos: Itaici Brunetti

Assistir ao trailer de 'Aquaman' como se estivesse embaixo d'água

Créditos: Itaici Brunetti

Viver no mundo de 'Star Wars'

Créditos: Itaici Brunetti

Entrar na 'La Casa de Papel'

Créditos: Itaici Brunetti

Babar nos colecionáveis incríveis

Créditos: Itaici Brunetti

Tirar uma foto assombrada no 'Cemitério Maldito'

Créditos: Itaici Brunetti

Olhar de perto os ternos de 'MIB – Homens de Preto'

Créditos: Itaici Brunetti

Dançar com os personagens de 'Madagascar'

Créditos: Itaici Brunetti

Fazer uma tatuagem

Créditos: Itaici Brunetti

Tirar foto com o Dumbo

Créditos: Itaici Brunetti

Relembrar como é uma locadora de filmes dos anos 90

Créditos: Itaici Brunetti

Comprar uma HQ na 'Artits Alley'

Créditos: Itaici Brunetti

Ser assombrada pelo zumbi de 'The Walking Dead'

Créditos: Itaici Brunetti

Ver a 'Manopla do Infinito' de perto

Créditos: Itaici Brunetti

Gritar 'Shazam!' o mais alto possível

Créditos: Itaici Brunetti

Ver os uniformes de 'La Casa de Papel'

Créditos: Itaici Brunetti

Não ter medo do Predador

Créditos: Itaici Brunetti

Virar um boneco 'Falcon'

Créditos: Itaici Brunetti

Dar um oi para a Mônica gigante

Créditos: Itaici Brunetti

Tirar foto com o Homem-Aranha

Créditos: Itaici Brunetti

Relembrar como é brincar com o 'Genius'

Créditos: Itaici Brunetti

Andar e andar novamente

Créditos: Itaici Brunetti

Fonte: Vírgula UOL