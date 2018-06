Molhos de aperitivos podem causar herpes e dor de garganta

Que potes de amendoins em bares e restaurantes são cheios de bactérias, nós já sabemos. Agora, microbiologistas revelaram que molhos para aperitivos divididos por mais de uma pessoa também são grande risco de contaminação de vírus. Entre eles, os mais encontrados são os que causam infecção de garganta e herpes.

O grande problema, segundo os especialistas, é que as pessoas mergulham novamente o alimento no molho após já tê-lo levado à boca. Outro agravante é que durante festas ou em bares, estes alimentos passam bastante tempo fora da geladeira aumentando o risco de proliferação dos vírus e bactérias.

Fonte: Vírgula UOL