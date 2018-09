Modric é eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa

O meio-campista croata Luka Modric foi escolhido o melhor jogador de futebol do mundo. A premiação ocorreu hoje (24) na cerimônia The Best, promovida pela Fifa. O croata interrompe uma série de dez anos na qual o prêmio se revezava entre as mãos do português Cristiano Ronaldo e o argentino Lionel Messi. Na premiação, Modric teve que superar o português e o egípcio Mohamed Salah.

Modric recebeu o prêmio das mãos do presidente da Fifa, Gianni Infantino, e afirmou que os sonhos se realizam para aqueles que trabalham duro, com dedicação e fé. “É uma grande honra ganhar esse troféu incrível. Esse prêmio mostra que todos podem se tornar os melhores com trabalho duro, dedicação e fé. Todos os sonhos podem se tornar realidade”.

Modric também agradeceu aos companheiros do Real Madrid, clube que defende, e a todos os treinadores para quem já jogou. O meio-campista ainda prestou um tributo à seleção croata de 1998, que ficou em terceiro lugar na Copa do Mundo. Segundo ele, aquela seleção inspirou o time de 2018, que chegou à final da Copa. “Aquele time nos fez acreditar que poderíamos alcançar algo grande na Rússia”.

A escolha de Modric foi alavancada pelo título do Real Madrid na UEFA Champions League, a maior competição de clubes da Europa, na última temporada, mas, sobretudo, pela campanha da Croácia na Copa do Mundo. Mesmo com jogadores de alto nível, a Croácia não era tida como uma das favoritas para chegar à final. No entanto, superou seleções como Argentina, Inglaterra e a anfitriã Rússia, que também vinha fazendo um excelente mundial.

A Croácia perdeu a final para a França, mas o desempenho da seleção, e de Modric, foram devidamente reconhecidos. Na ocasião, o atleta recebeu o prêmio de melhor jogador da Copa.

Na cerimônia de hoje, a brasileira Marta foi eleita a melhor jogadora de futebol do mundo pela sexta vez.

Modric e Marta levam prêmio da Fifa – John Sibley/Reuters/Direitos reservados

Fonte: Agência Brasil