Modelo plus size recria ensaio nu de Gigi Hadid para passar importante mensagem

Reprodução Diana recriou a foto de Gigi Hadid

A modelo Diana Sirokai já tinha dado o que falar ao pedir para ser “photoshopada” em um ensaio de outubro de 2017 para provar alguns pontos importantes. Agora, ela volta a ser notícia por conta de um post em que recriou um ensaio nu da modelo Gigi Hadid.

Reprodução/Instagram Gigi Hadid

“Eu só estava imaginando como uma modelo do meu tamanho ficaria em um look como esse”, escreveu na legenda da imagem. Embora a maioria dos comentários da foto tenham sido positivo e favoráveis à Diana e seus esforços para promover a diversidade do corpo na indústria da moda, alguns criticaram a postura da jovem modelo e afirmaram ser contra a “normalização do ganho de peso”.

Para quem se interessar, Diana está sempre postando foto incríveis e cheias de positividade no Instagram @dianasirokai.

Reprodução/Instagram Diana

10 modelos plus size para ficar de olho

Ashley Graham

A número 1! A americana de 28 anos é a mais famosa modelo plus size do mundo e tem 2,1 milhões de seguidores no Instagram. Ela foi a primeira mulher curvilínea a aparecer de biquíni na tradicional revista Sports Illustrated, além de também estrelas inúmeras capas de grandes publicações que não abrem tanto espaço para o lado real da moda. Mas, entre algumas plus size, Ashley é considerada “magra” e já enfrentou críticas por não ter barriga, por exemplo.

Créditos: Reprodução

Tess Holliday

A pioneira! A americana de 31 anos é uma das primeiras ativistas de positividade em relação ao corpo. Mesmo dentro do universo plus size, ela é uma exceção, já que tem um dos maiores manequins do mercado. Ela usa 56. E, por isso, foi a primeira modelo tão curvilínea da história a assinar com uma grande agência internacional. Ela tem 1,3 milhões de seguidores no Instagram.

Créditos: Reprodução

Fluvia Lacerda

A nossa segunda Gisele Bündchen! Fluvia é carioca, mas mora em Nova York há 17 anos, onde estudou inglês e trabalhou como babá e faxineira. Foi dentro de um ônibus em 2003 que um agente perguntou se ela já tinha pensado em trabalhar como modelo plus size. Desde então, a brasileira e seu manequim 48 já rodaram o mundo em campanhas de moda, ensaios de revistas e muito sucesso!

Créditos: Reprodução

Philomena Kwao

A ativista! A inglesa usa seu trabalho como modelo plus size para trabalhar por causas a favor das mulheres, da aceitação do corpo e da cor da pele. Ela já fotografou para ensaios famosos e se juntou a nomes importantes da moda em ensaio histórico que celebrou a diversidade na tradicional revista Sports Illustrated.

Créditos: Reprodução

Heir Jordyn

A amiga das Kardashians! Heir tem só 18 anos e 1,4 milhões de seguidores no Instagram. Com nascimento estrelado, ela é mais blogueira do que modelo, mas o importante é que não tem medo de exibir suas curvas e assumir seu corpo sem retoque e suas imperfeições na web – bem diferente das amigas famosas! Com esta postura, ela tem estrelado campanhas de grifes plus sizes importantes.

Créditos: Reprodução

Sabina Karlsson

A que que se reinventou! A sueca fez parte do time de modelos magras por anos, quando estrelou campanhas para marcas como Gaultier e Armani. Mas cansada de ser chamada de “grande demais” mesmo usando tamanho 34, ela deu um tempo na carreira, mas voltou com força total e se reinventou como plus size. Hoje, é dona de um manequim 46 e continua exibindo por aí seus lindas sardas e este cabelo ruivo cacheado incrível.

Créditos: Reprodução

Tara Lynn

A estrela de clipes famosos! Tara, de 33 anos, estrelou seu primeiro clipe recentemente com a cantora Fergie. O vídeo da canção M.I.L.F.$ reúne mamães celebridades gatas contra os estereótipos e ela representava a turma cheia de curvas. Tara é americana e uma das primeiras modelos a se destacarem como plus size. Ela fez várias campanhas de lingerie, já estrelou capas de revistas como Vogue, Elle e Glamour pelo mundo, além de ser garota-propaganda da rede de fast fashion H&M.

Créditos: Reprodução

Maria Luiza Mendes

Nova promessa brasileira! Maria Luiza é veterinária e modelo curvy de uma grande agência. Além de fazer sucesso nos ensaios de lingerie e biquíni, a sessão de fotos ideal para a paulistana seria passar longe do salto alto e conseguir usar bonitas, sapatos que cresceu no pé.

Créditos: Reprodução

Paloma Elsesser

A garota da Nike e das redes sociais! Paloma tem 24 anos e é o retrato das modelos – plus size ou não – da nova geração: são um fenômeno nas redes sociais muito mais do que em ensaios convencionais e capas de revistas. A estudante de psicologia foi descoberta justamente por causa das postagens cheias de personalidade e os looks recheados de estilo. Ela caiu nas graças da indústria, é queridinha da Nike e, na última semana, fez história sendo uma das primeiras mulheres de manequim grande da história da gigante esportiva a protagonizar uma campanha.

Créditos: Reprodução

Jessica Collins

A de cara lavada e sorriso no rosto! Jessica sonhava em ser modelo como as mulheres que admirava na adolescência, mas suas curvas não apontavam para esta direção. Mas ela decidiu aceitar seu quadril e trabalha no mundo todo como plus size há mais de 10 anos. Grande entusiasta de aceitação do corpo, ela inspira as meninas a se amarem e não seguirem padrões, por isso tem um Instagram cheios de fotos lindas de cara lavada, looks sem tanto glamour, muita simpatia e zero photoshop.

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL