Modelo Jessica Aronis desabafa sobre agressões de ator: “me chutava, me enforcava”

A modelo Jessica Aronis usou o Instagram para alertar as mulheres sobre violência doméstica ao contar os seríssimos abusos físicos e psicológicos que sofreu por anos do marido, o ator João Gabriel Vasconcellos. Jessica não confirma a identidade do ator, mas por imagens antigas é possível confirmar que a modelo foi casada com ele.

Nos Stories da conta @jearonis, Jessica diz: “ele me dava soco, me chutava, me enforcava, tacava tudo o que via na frente em cima de mim, me empurrava. Mas ele dizia que não me batia… que eu não sabia o que era apanhar, que se um dia ele fosse me bater eu não sairia viva”.

E, continua: “a vilência psicológica, essa te mata. Ele já quebrou três celulares meus, ameaçou jogar minha cachorra do oitavo andar. Jogava minhas coisas pela janela. Se eu não prestava atenção no que ele estava falando, jogava um copo de água na minha cara. Um dia ganhei flores com a seguinte cartinha: “te amo até quando te odeio”.”

“Eu jamais queria contrariá-lo, ele sempre estava certo. Ele dizia que todos me odiavam, meus amigos, minha família. Só ele me amava profundamente. ‘Jessica, você tem que pensar na família que vamos construir, você tem que pensar no seu futuro, em nós. Pare de pensar na caquética da sua avó, na puta da sua irmã, no retardado e problemático do seu irmão, na coitada da sua mãe e no filho da puta do seu pai…”, escreve Jessica.

A modelo disse que desenvolveu transtornos alimentares e queda de cabelo por estresse. “Por que estou contando isso? Porque preciso ressignificar minha história”, completou.

Relato da modelo Jessica Aronis

Modelo fala de agressões físicas e psicológicas cometidas pelo ex-marido, o ator João Gabriel Vasconcellos

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL