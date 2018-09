Modelo fitness é conhecida como Miss Bumbum de Ferro

Leia maisAlemanha faz vídeo para explicar que nazismo é de direitaSuper musculoso, ex-BBB Kléber Bambam impressiona fãs ao exibir …

A modelo fitness Bakhar Nabieva é extremamente tonificada. As coxas intensamente musculosas do modelo lhe valeram o apelido de Miss Iron Bum (Miss Bumbum de Ferro), um título que ela parece gostar, já que ela filma todos os vídeos de treino por trás.

Seu físico atraiu acusações de cirurgia estética, bem como comentários chamando-a de “alienígena” e “demônio”.

A jovem de 24 anos, da Ucrânia, diz que começou a malhar depois de ser ridicularizada por seu corpo naturalmente magro. “Eu decidi mudar a situação”, diz Bakhar.

“Eu estava cansado de pessoas olhando para mim. Comecei a ir à academia, mas não fazia ideia de como montar uma rotina de exercícios corretamente, então comecei a trabalhar na parte física. Um dia eu acordei e olhei no espelho e vi alguns músculos. Uma vez que vi o resultado de desenvolver músculos, nada poderia me impedir”, afirma.

Bakhar agora tem mais de dois milhões de seguidores no Instagram, obcecados com seus posts de treinos e seu corpo, inundando cada foto ou vídeo que ela postou com elogios. “Você é deste universo?”, Escreveu um fã. “Certamente o estrangeiro mais lindo que já vi.” Há alguns comentários negativos, é claro. “Você é um demônio?”, Diz um comentário. “Sinto muito, mas você é o demônio”.

Os detalhes exatos das rotinas de treino do modelo não são inovadores demais. Seu Instagram mostra sua corrida, agachamento e uso de aparelhos de musculação para construir os músculos das pernas e levantar a bunda.

Seus seguidores em massa levaram a alguns acordos de marca, então você também verá muitas postagens patrocinadas de pós e shakes – mas é improvável que elas sejam a solução milagrosa responsável por sua forma.

Quanto à sua dieta, Bakhar diz que não há grande segredo. “Muitos de vocês me perguntam sobre minha dieta’, diz ela. “A resposta é que não há dieta. “Quando você tem um metabolismo rápido, come tudo e não engorda, mas é claro que eu como muita carne e carboidratos, mas também doces. Meu corpo simplesmente não quer engordar, mas acho que vai diminuir quando eu tiver 25 anos ou algo assim”, completa.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Modelo fitness é conhecida como Miss Bumbum de Ferro

Modelo fitness é conhecida como Miss Bumbum de Ferro

Créditos: Reprodução

Modelo fitness é conhecida como Miss Bumbum de Ferro

Modelo fitness é conhecida como Miss Bumbum de Ferro

Créditos: Reprodução

Modelo fitness é conhecida como Miss Bumbum de Ferro

Modelo fitness é conhecida como Miss Bumbum de Ferro

Créditos: Reprodução

Modelo fitness é conhecida como Miss Bumbum de Ferro

Modelo fitness é conhecida como Miss Bumbum de Ferro

Créditos: Reprodução

Modelo fitness é conhecida como Miss Bumbum de Ferro

Modelo fitness é conhecida como Miss Bumbum de Ferro

Créditos: Reprodução

Modelo fitness é conhecida como Miss Bumbum de Ferro

Modelo fitness é conhecida como Miss Bumbum de Ferro

Créditos: Reprodução

Modelo fitness é conhecida como Miss Bumbum de Ferro

Modelo fitness é conhecida como Miss Bumbum de Ferro

Créditos: Reprodução

Modelo fitness é conhecida como Miss Bumbum de Ferro

Modelo fitness é conhecida como Miss Bumbum de Ferro

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Jogador posta foto com urso morto após caçá-lo

Facebook promete volta de comunidade contra Bolsonaro

Homem que nasceu sem pênis faz sexo pela 1ª vez aos 45 anos

Mais galerias

Jogador posta foto com urso morto após caçá-lo

Facebook promete volta de comunidade contra Bolsonaro

Homem que nasceu sem pênis faz sexo pela 1ª vez aos 45 anos

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1292369’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL