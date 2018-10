Modelo estrela da semana de moda de Paris foi descoberta em campo de refugiados

Setembro foi um mês intenso para a modelo Adut Akech Bior. Ela é o grande destaque das passarelas nesta temporada de moda primaverã/verão no hemisfério norte. De origem sudanesa, Adut foi descoberta em um campo de refugiados, no início do ano passado.

A modelo ganhou notoriedade no universo fashion depois de estrelar a última campanha de alta-costura da Chanel. Nos últimos dias, já desfilou para as grifes Valentino e Celine, em Paris. Moschino, em Milão. Burberry, em Londres. Marc Jacobs, em Nova York. Entre vários outros grandes nomes da moda mundial.

Em Paris, Adut usou o look mais compartilhado da grife Off-White. Além de Kendall Jenner na passarela, o desfile teve ainda Neymar, Bruna Marquezine e Cara Delevigne na primeira fila.

Adut nasceu em um campo de refugiados na fronteira entre o Quênia e a Uganda, na África. Lá, assim como sua família, viviam mais de 180 mil pessoas que fugiam dos horrores da guerra civil do Sudão. Durante a infância e adolescência, ela e os irmãos passaram por vários campos de refugiados da ONU, até que chegaram a um localizado em Adelaide, na Austrália. Foi lá que Adut foi descoberta por um olheiro no início de 2017.

Ex-refugiada, modelo é estrela de temporada de moda

A sudanesa Adut Akech Bior é a modelo sensação das semanas de moda de NY, Londres, Milão e Paris

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL