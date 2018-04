Modelo é processada por assediar sexualmente de cachorro durante sessão de fotos

(Foto: reprodução/vídeo)

Leia maisHomem é flagrado carregando cabeça de esposa decapitadaMulher é flagrada dando à luz dentro do mar e rende fotos …

Deyana Mounira, uma modelo de Instagram, está sendo processada em U$ 1,5 milhão (cerca de R$ 5,4 milhões) por abusar sexualmente de um cachorro durante uma sessão de fotos.

Semanas atrás, Deyana postou na rede social um vídeo em que dança com um cachorro ao lado de uma piscina. O dono da cão, Tony Toutouni, diz que a moça não apenas dançou com seu animal de estimação, mas o excitou sexualmente, chegando a brincar com o genital do cão, informa o Metro.

Porém, há o outro lado da história. Deyana alega que é a vítima e que Tony ficou a incentivando a excitar o cachorro durante a sessão. “Ele ficava gritando pra mim: ‘Apenas mexa a bunda e o deixe farejar”, e “F*da-ela’” para o cão”, contou ao TMZ. Inclusive, divulgou um vídeo em que mostra essas falas do dono do cão.

“Eu quero que a indústria do entretenimento e o público em geral esteja ciente de pessoas como Tony, que querem usá-las de todas as maneiras possíveis, inclusive com atos sexuais e inapropriados”, escreveu Deyana em sua conta no Instagram.

Confira o vídeo polêmico:

Uma publicação compartilhada por Deyanamounira90@gmail.com (@deyana_mounira) em 15 de Abr, 2018 às 4:38 PDT

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

SARADAS DO INSTAGRAM

Uma rotina que envolve muita academia, batata doce, quilos de whey e uma propaganda de marca aqui ou lá. A profissão fitness no Instagram já uma realidade. Muitas modelos ganharam milhares de seguidores na rede social nos últimos tempos ao mostrar seu cotidiano, dietas e claro, seus corpos esculpidos. Reunimos na galeria a seguir algumas das saradas mais famosas no Instagram com milhares – e até milhões – de seguidores.

Créditos: Instagram/Reprodução

@alicematoss

1,4 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@bellafalconi

2,4 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@jujusalimeni

8,5 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@alicematoss

1,4 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@jujusalimeni

8,5 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@alicematoss

1,4 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@alicematoss

1,4 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@graoficial

3 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@graoficial

3 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@alicematoss

1,4 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@bellafalconi

2,4 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@bellafalconi

2,4 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@bellafalconi

2,4 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@bellafalconi

2,4 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@carolsaraivafitness

1,1 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@carolsaraivafitness

1,1 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@graoficial

3 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@carolsaraivafitness

1,1 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@carolsaraivafitness

1,1 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@mayracardi

361 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@jujusalimeni

8,5 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@dentistasfit

477 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@carolsaraivafitness

1,1 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@daniellaedge

38 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@daniellaedge

38 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@nathaliasantoro

248 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@daniellaedge

38 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@mayracardi

361 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@davilafernanda

959 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@robertarzuniga

1,8 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@roselopesatletaifbb

11 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@robertarzuniga

1,8 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@davilafernanda

959 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@gabrielapugliesi

2,4 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@nathaliasantoro

248 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@davilafernanda

959 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@dentistasfit

477 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@dentistasfit

477 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@dentistasfit

477 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@julesfit10

220 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@dentistasfit

477 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@daniellaedge

38 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@graoficial

3 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@jujusalimeni

8,5 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@robertarzuniga

1,8 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@daniellaedge

38 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@robertarzuniga

1,8 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@gabrielapugliesi

2,4 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@gabrielapugliesi

2,4 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@mayracardi

361 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@gabrielapugliesi

2,4 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@davilafernanda

959 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@gabrielapugliesi

2,4 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@davilafernanda

959 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@jujusalimeni

8,5 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@nathaliasantoro

248 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@roselopesatletaifbb

11 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@julesfit10

220 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@julesfit10

220 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@julesfit10

220 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@julesfit10

220 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@mayracardi

361 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@graoficial

3 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@mayracardi

361 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@nathaliasantoro

248 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@nathaliasantoro

248 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@robertarzuniga

1,8 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@roselopesatletaifbb

11 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@roselopesatletaifbb

11 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@roselopesatletaifbb

11 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

SARADAS DO INSTAGRAM

Uma rotina que envolve muita academia, batata doce, quilos de whey e uma propaganda de marca aqui ou lá. A profissão fitness no Instagram já uma realidade. Muitas modelos ganharam milhares de seguidores na rede social nos últimos tempos ao mostrar seu cotidiano, dietas e claro, seus corpos esculpidos. Reunimos na galeria a seguir algumas das saradas mais famosas no Instagram com milhares – e até milhões – de seguidores.

Créditos: Instagram/Reprodução

@alicematoss

1,4 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@bellafalconi

2,4 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@jujusalimeni

8,5 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@alicematoss

1,4 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@jujusalimeni

8,5 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@alicematoss

1,4 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@alicematoss

1,4 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@graoficial

3 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@graoficial

3 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@alicematoss

1,4 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@bellafalconi

2,4 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@bellafalconi

2,4 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@bellafalconi

2,4 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@bellafalconi

2,4 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@carolsaraivafitness

1,1 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@carolsaraivafitness

1,1 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@graoficial

3 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@carolsaraivafitness

1,1 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@carolsaraivafitness

1,1 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@mayracardi

361 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@jujusalimeni

8,5 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@dentistasfit

477 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@carolsaraivafitness

1,1 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@daniellaedge

38 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@daniellaedge

38 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@nathaliasantoro

248 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@daniellaedge

38 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@mayracardi

361 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@davilafernanda

959 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@robertarzuniga

1,8 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@roselopesatletaifbb

11 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@robertarzuniga

1,8 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@davilafernanda

959 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@gabrielapugliesi

2,4 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@nathaliasantoro

248 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@davilafernanda

959 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@dentistasfit

477 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@dentistasfit

477 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@dentistasfit

477 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@julesfit10

220 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@dentistasfit

477 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@daniellaedge

38 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@graoficial

3 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@jujusalimeni

8,5 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@robertarzuniga

1,8 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@daniellaedge

38 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@robertarzuniga

1,8 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@gabrielapugliesi

2,4 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@gabrielapugliesi

2,4 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@mayracardi

361 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@gabrielapugliesi

2,4 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@davilafernanda

959 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@gabrielapugliesi

2,4 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@davilafernanda

959 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@jujusalimeni

8,5 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@nathaliasantoro

248 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@roselopesatletaifbb

11 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@julesfit10

220 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@julesfit10

220 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@julesfit10

220 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@julesfit10

220 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@mayracardi

361 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@graoficial

3 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@mayracardi

361 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@nathaliasantoro

248 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@nathaliasantoro

248 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@robertarzuniga

1,8 MILHÕES DE SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@roselopesatletaifbb

11 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@roselopesatletaifbb

11 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

@roselopesatletaifbb

11 MIL SEGUIDORES

Créditos: Instagram/Reprodução

Mais galerias

Agildo Ribeiro

Francisco Cuoco confirma fim de namoro

10 mudanças de visuais inesquecíveis de Neymar Jr.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Agildo Ribeiro

Francisco Cuoco confirma fim de namoro

10 mudanças de visuais inesquecíveis de Neymar Jr.

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1094541’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL