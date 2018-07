Modelo é presa no Irã por postar vídeo dançando no Instagram

A modelo iraniana Maedeh Hojabri, de 18 anos, foi presa por postar um vídeo dançando em seu perfil no Instagram. De acordo com o site Daily Mail, ela quebrou “regras morais” ao postar o vídeo. Maedeh foi liberada após pagar fiança.

Na última semana, três pessoas, além da modelo, foram detidas pelo mesmo motivo. Nas redes sociais, jovens do Irã protestam e postam vídeos dançando usando as hashtags #dancetofreedom e #dancing_isn’t_a_crime.

Fonte: Vírgula UOL