Modelo de biquínis desfila amamentando a filha de cinco meses

A modelo Mara Martin, que já foi clicada para a revista Sports Illustrated, desfilou durante a semana de moda de Swimwear em Miami, na Flórida, amamentando sua filha.

Com um biquíni dourado, Mara segurava a pequena Aria, de cinco meses no colo. De acordo com o site The Sun, o público aplaudiu a mãe de pé.

O desfile não era de nenhuma marca específica, mas sim uma espécie de concurso para escolher 16 modelos para a apresentação final. “Espero que isso ajude a normalizar a amamentação”, disse a modelo.

Fonte: Vírgula UOL