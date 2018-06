Modelo causa fúria com ensaio nu em Jerusalém

Modelo nua em Jerusalém

Uma modelo provocou fúria ao posar nua em frente ao Muro das Lamentações, em Jerusalém, um ano depois de ter sido presa por uma sessão de fotos nua em um templo egípcio.

Marisa Papen posou nua no telhado de um prédio da antiga cidade do Oriente Médio.

“Ficou imediatamente claro para mim que, se conseguíssemos tirar uma foto na frente ou perto do Muro das Lamentações, toda a viagem seria um sucesso

“Conversamos com um cara super simpático, que acabou por ser muçulmano, e ele nos convidou para entrar em sua casa, onde tomamos café e chá de menta.”

Quando Papen e seu fotógrafo Mathias Lambrecht perguntaram se poderiam visitar seu telhado para tirar uma fotografia, o homem agradeceu de bom grado.

Marisa já foi presa por posar nua no complexo do templo de Karnak, perto da cidade egípcia de Luxor.

O Muro das Lamentações é uma antiga muralha de pedra calcária na cidade antiga que fazia parte de uma expansão de um templo judaico e um local sagrado onde os judeus vão orar.

É visto como local sagrado para judeus, muçulmanos e cristãos.

Fonte: Vírgula UOL