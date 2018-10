Moda: touca para nariz é nova promessa para o inverno

Leia maisAnel de noivado de Lady Gaga pode ter custado mais de R$ 1 …Mãe se fere ao proteger filha de chuva de granizo

Com o inverno se aproximando na Europa e EUA, as empresas de confecção de roupas já pensam em novos jeitos de aquecer os seus clientes. Além dos tradicionais casacos, luvas, botas e echarpes, a nova promessa para a estação gelada é a touca para nariz.

Isso mesmo! A grife Nose Warmer Company inventou um protetor para deixar o nariz quentinho e super aquecido. O produto é disponibilizado em várias cores e designs. Tem de lã e de couro.

A touca para nariz virou febre nas redes sociais desses continentes e tem sido muito comentada, seja por interesse, curiosidade ou por brincadeira mesmo. A questão é: será que as pessoas realmente vão sair com o acessório na rua?

Confira:

Touca para nariz

Créditos: divulgação/ Nose Warmer Company

Touca para nariz

Créditos: divulgação/ Nose Warmer Company

Touca para nariz

Créditos: divulgação/ Nose Warmer Company

Touca para nariz

Créditos: divulgação/ Nose Warmer Company

Touca para nariz

Créditos: divulgação/ Nose Warmer Company

Touca para nariz

Créditos: divulgação/ Nose Warmer Company

Touca para nariz

Créditos: divulgação/ Nose Warmer Company

Touca para nariz

Créditos: divulgação/ Nose Warmer Company

Touca para nariz

Créditos: divulgação/ Nose Warmer Company

Touca para nariz

Créditos: divulgação/ Nose Warmer Company

Touca para nariz

Créditos: divulgação/ Nose Warmer Company

Touca para nariz

Créditos: divulgação/ Nose Warmer Company

Touca para nariz

Créditos: divulgação/ Nose Warmer Company

Touca para nariz

Créditos: divulgação/ Nose Warmer Company

Touca para nariz

Créditos: divulgação/ Nose Warmer Company

Touca para nariz

Créditos: divulgação/ Nose Warmer Company

Touca para nariz

Créditos: divulgação/ Nose Warmer Company

Touca para nariz

Créditos: divulgação/ Nose Warmer Company

Touca para nariz

Créditos: divulgação/ Nose Warmer Company

Touca para nariz

Créditos: divulgação/ Nose Warmer Company

Touca para nariz

Créditos: divulgação/ Nose Warmer Company

Touca para nariz

Créditos: divulgação/ Nose Warmer Company

Touca para nariz

Créditos: divulgação/ Nose Warmer Company

Touca para nariz

Créditos: divulgação/ Nose Warmer Company

Touca para nariz

Créditos: divulgação/ Nose Warmer Company

Touca para nariz

Créditos: divulgação/ Nose Warmer Company

Fonte: Vírgula UOL