Missionário dos EUA é morto a flechadas por tribo isolada

Um missionário americano que acreditava ter recebido um “chamado” para converter uma tribo protegida foi morto a flechas ao chegar em sua remota ilha indiana.

John Allen Chau, de 27 anos, pagou aos pescadores locais para ajudá-lo a chegar à Ilha Sentinela Norte, uma das regiões mais isoladas do mundo nas ilhas Andaman, na Índia, na semana passada.

Chau fez um passeio de barco com os pescadores antes de se aventurar sozinho em uma canoa onde os indígenas vivem isolados do mundo exterior, disseram autoridades.

Assim que pôs os pés na ilha, que está fora dos limites para os visitantes, Chau se viu diante de uma enxurrada de flechas, mas continuou andando.

A tribo amarrou uma corda no pescoço e arrastou o corpo para longe, segundo os pescadores que o ajudaram a chegar lá.

A polícia indiana disse que um caso de assassinato foi registrado contra “membros de uma tribo desconhecida” e sete pessoas, os pescadores que o levaram para a ilha, foram presos em conexão com a morte.

Mas os sentinela que mataram Chau não podem ser processados, pois o contato com eles e várias tribos nas ilhas é ilegal em uma tentativa de proteger seu modo de vida indígena e protegê-los de doenças.

Uma fonte policial disse à Reuters que Chau era um pregador que visitou as ilhas vizinhas de Andaman e Nicobar no passado. A polícia descobriu que ele tinha um forte desejo de pregar na ilha, acrescentou a fonte.

Chau era um missionário cristão que queria interagir com membros da tribo sentinela, de acordo com a International Christian Concern.

William Stark, gerente regional do ICC, prestou homenagem a Chau e condenou sua morte.

Autoridades dizem que Chau havia feito várias viagens para as ilhas Andaman recentemente, antes de finalmente conseguir chegar ao trecho remoto, oferecendo dinheiro aos pescadores locais.

Chau contratou um bote de pesca e, auxiliado pelos pescadores, chegou à vizinhança da ilha em 16 de novembro, antes de se transferir para uma canoa, disse o oficial.

Seu corpo, descoberto no dia seguinte pelos pescadores em seu retorno, ainda não foi recuperado, acrescentou o funcionário.

A polícia lançou uma investigação, Deepak Yadav, um oficial da polícia na cadeia de ilhas na Baía de Bengala, confirmou em um comunicado na noite de terça.

Ambas as tribos aborígines de Andaman – os Jarawa e os Sentineleses – são caçadores-coletores e qualquer contato com pessoas de fora os coloca em risco de contrair doenças.

Em 2006, dois pescadores, cujo barco entrou na ilha de 60 quilômetros quadrados, foram mortos e seus corpos nunca se recuperaram.

Um helicóptero da Guarda Costeira indiana enviado para recuperar os corpos foi repelido por uma saraivada de flechas da comunidade, supostamente a última tribo pré-neolítica do mundo.

Fonte: Vírgula UOL