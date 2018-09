Missão da Unesco vai analisar situação dos acervos de museus do Rio

A equipe da Missão de Emergência da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) para o Museu Nacional vai visitar esta semana seis instituições no Rio de Janeiro para analisar a situação dos acervos, como o Arquivo Nacional, a Biblioteca Nacional, e o Museu de Belas Artes. Um incêndio de grandes proporções destruiu o prédio do Museu Nacional e boa parte do acervo de 20 milhões de peças, no dia 2 de setembro.

“Faremos visitas a esses museus para ver como está a situação atual e depois dar sugestões de ações principais a serem postas em prática para poder evitar situações semelhantes [como o incêndio que ocorreu no Museu Nacional]”, disse a chefe da missão, a italiana Cristina Menegazzi.

A missão está no Brasil desde o último dia 13, e ficará no país por dez dias para apoiar o esforço de reconstrução do Museu Nacional.

“Sobre as visitas, a ideia é aplicar a metodologia de análise de risco que a gente já vem aplicando no setor do patrimônio cultural que nos permite avaliar de forma abrangente os diferentes tipos de risco que afligem os acervos culturais, não só incêndio, mas também inundações, pragas, segurança contra furtos”, disse o consultor do Centro Internacional de Estudos para a Conservação e Restauro de Bens Culturais, José Luiz Pedersoli Junior, que integra a missão.

O organismo internacional está trabalhando em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Instituto Brasileiro de Museus e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional na recuperação e reconstrução das coleções e do prédio histórico.

A chefe da Missão de Emergência da Unesco para o Museu Nacional, a italiana Cristina Menegazzi, fala sobre a restauração do Museu Nacional no Rio de Janeiro. – José Cruz/Agência Brasil

Fonte: Agência Brasil