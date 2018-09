Miss perde título por esconder segredo; saiba qual

Veronika Didusenko

Veronika Didusenko, que recentemente venceu o Miss Ucrânia, foi destituída de seu título depois que organizadores souberam que ela mentiu sobre ser uma mãe divorciada em sua inscrição.

Didusenko foi coroada a vencedora do concurso Miss Ucrânia na capital do país, Kiev, em 20 de setembro. Mas seu reinado como rainha não durou muito tempo depois que o comitê de concurso decidiu que ela seria desclassificada.

A organização Miss Ucrânia divulgou uma declaração sobre a desqualificação da mulher de 23 anos: “De acordo com as regras para a realização do Concurso Nacional de Beleza Miss Ucrânia, uma pessoa que deseja participar do Concurso Nacional de Beleza ‘Miss Ucrânia’ deve cumprir, entre outras coisas, com os seguintes requisitos (válidos para o período do Concurso): – não / não foi casado; – não tem filhos. ”

A declaração do concurso continuou: “Os mesmos requisitos são indicados no formulário oficial, que está contido nas regras e condições unificadas de participação no concurso Miss Mundo 2018.”

De acordo com o comunicado, Didusenko, que trabalha com crianças no programa da Ucrânia Young Einsteins, não mencionou que ela tinha um filho de 4 anos e já havia sido casada.

A jovem participante do concurso foi ao Instagram para agradecer aos fãs por seu apoio “em um momento tão difícil”.

Veja fotos de Veronika Didusenko:

Veronika Didusenko

Veronika Didusenko

Veronika Didusenko

Veronika Didusenko

Veronika Didusenko

Veronika Didusenko

Veronika Didusenko

Veronika Didusenko

Veronika Didusenko

Veronika Didusenko

Veronika Didusenko

Veronika Didusenko

Veronika Didusenko

Veronika Didusenko

Veronika Didusenko

Veronika Didusenko

Veronika Didusenko

Veronika Didusenko

Veronika Didusenko

Veronika Didusenko

Veronika Didusenko

Veronika Didusenko

Veronika Didusenko

Veronika Didusenko

Veronika Didusenko

Veronika Didusenko

Veronika Didusenko

Veronika Didusenko

