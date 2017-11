A Controladoria Geral do Estado (CGE) lança nesta sexta-feira (1º.12), às 15h, no Salão Nobre Cloves Vettorato (Palácio Paiaguás), a ferramenta Monitoramento Inteligente de Riscos e Auditoria, conhecida como Mira Cidadão, que vai facilitar o acompanhamento e a fiscalização das despesas públicas do Poder Executivo Estadual.

A ferramenta capta em tempo real as informações do Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças (Fiplan) do Estado e as disponibiliza em linguagem de fácil compreensão e com uma configuração clara e intuitiva, no formato de busca semelhante ao do Google.

O Mira Cidadão permite análises comparativas automáticas não só por ano, mas também por mês, ação estratégica, fornecedores, fonte pagadora e recebedora de recursos. A ferramenta é atualizada diariamente para que todo cidadão possa fiscalizar cada centavo investido no Estado.

“Nossa intenção é fazer a transparência acontecer de fato e fomentar o controle social das despesas públicas para que todos nós caminhemos juntos, tornando o Estado mais eficiente e justo”, explica o secretário-controlador geral do Estado, Ciro Rodolpho Gonçalves.

Momentos antes do lançamento, a CGE realizará uma oficina com a imprensa para demonstrar as funcionalidades da ferramenta. A oficina vai ocorrer às 14h, no auditório Garcia Neto, também no Palácio Paiaguás.

Serviço

O que: Lançamento do MIRA CIDADÃO e oficina com a imprensa

Quando: 01/12, sexta-feira

Horário: 14h (oficina) e 15h (lançamento)

Local: Auditório Garcia Neto (oficina) e Salão Nobre Cloves Vettorato (lançamento), no Palácio Paiaguás, em Cuiabá