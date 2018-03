Ministro visita áreas afetadas pelas chuvas em BH e garante apoio federal

O ministro da Integração, Helder Barbalho, visitou hoje (22) as áreas afetadas em Belo Horizonte pelas fortes chuvas que vêm atingindo a capital mineira nos últimos dias. O ministro afirmou que estão garantidos recursos do governo federal para ações de reconstrução. Participaram da visita o prefeito da cidade, Alexandre Kalil, e equipes da Defesa Civil Nacional e locais.

O reconhecimento federal de situação de emergência foi publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial da União (DOU) e é o primeiro passo para que o município possa receber o apoio financeiro do Ministério da Integração para ações de resposta como socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais, além da reconstrução de áreas públicas.

Nas próximas semanas, a prefeitura de Belo Horizonte deverá cadastrar um relatório com o diagnóstico dos danos e o Plano Detalhado de Resposta (PDR) no Sistema Integrado de Informações Sobre Desastres (S2ID). O procedimento é necessário para garantir o apoio emergencial do governo federal.

Na visita, o ministro ressaltou que a prefeitura sinalizou que tem condições de continuar executando as medidas de socorro e ajuda humanitária à população afetada. Dessa forma, o governo federal atuará com o apoio para ações de reconstrução.

*estagiária sob supervisão da editora Amanda Cieglinski

Fonte: Agência Brasil