Ministro inaugura obras para prevenir enchentes em Nova Friburgo

O ministro das Cidades, Alexandre Baldy, entregou hoje (14) à população de Nova Friburgo, região serrana fluminense, a conclusão da primeira etapa das obras do Rio Bengalas. Os investimentos somaram R$ 183,21 milhões, informou o ministério. A expectativa é beneficiar 46.567 pessoas que moram na região.

A obra foi incluída entre as prioridades para apoio do governo federal em 2011, em razão das enchentes que afetaram a região serrana do estado do Rio de Janeiro naquele verão, provocando a morte de mais de 900 pessoas em Nova Friburgo. O evento foi considerado o maior desastre climático do país. Cerca de 340 pessoas ficaram desaparecidas no município.

De acordo com informação do governo do estado, as intervenções beneficiaram os bairros de Conselheiro Paulino, São Jorge, Belmont, Prado, Jardim Ouro Preto e Duas Pedras e envolveram a canalização, calçamento e desapropriações de construções irregulares na beira do rio, que já foram demolidas.

Nova Friburgo

Alexandre Baldy destacou a importância da obra dentro das comemorações pelos 200 anos de fundação de Nova Friburgo, iniciadas no último fim de semana e que coincidem com o início da migração suíça para o Brasil. O ministro assegurou que, ao assumir o governo, o presidente Michel Temer se empenhou para que não faltassem recursos para garantir a conclusão da obra do Rio Bengalas, entre outras obras.

“Esse era um dos maiores desafios do Brasil. Com a restrição fiscal e a dificuldade financeira da maior crise da nossa história, o governo federal passou a escolher obras para dar continuidade”, destacou Baldy. Acrescentou que hoje, dois anos depois, a recuperação econômica do Brasil vem ocorrendo dia após dia, o que permite “alavancar obras, retomá-las ou até mesmo iniciá-las”.

Alexandre Baldy assegurou que mais R$ 22 milhões do ministério serão aplicados na construção de pontes e passarelas no Rio Bengalas, dentro da segunda etapa da obra. Segundo ele, a intenção é que o ministério, com contrapartida do governo fluminense, invista para que a obra possa entrar em uma terceira fase de trabalho e seja completada.

