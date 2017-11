Ministro da Saúde passa mal em São Paulo e é levado para o Sírio-Libanês

Ministro da Saúde, Ricardo BarrosAntonio Cruz/Agência Brasil

O ministro da saúde Ricardo Barros teve um pico de pressão hoje (9) e está em observação no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ele participava de um seminário no auditório do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, também na capital paulista, quando se sentiu mal e foi atendido no próprio hospital. Ele passou por exame clínico e realizou um eletrocardiograma, que apresentou resultados dentro da normalidade.

Segundo a assessoria de imprensa do Ministério da Saúde, ele foi atendido seguindo o protocolo pós-operatório, pois na semana passada o ministro passou por cirurgias de cateterismo e angioplastia. A transferência foi feita para o Sírio-Libanês para acompanhamento da equipe médica responsável pela cirurgia. Ele está em observação e não há informação sobre a alta.

Fonte: Agência Brasil