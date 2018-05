Ministro aciona PF

A Polícia Federal abriu um procedimento para investigar atos de hostilidade contra o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF). No último sábado, ele foi xingado em um voo entre Brasília e Cuiabá. De acordo com a representação, em outro caso, uma mensagem que circulou em redes sociais instigou a prática de atos contra a honra, o patrimônio e a integridade física. Gilmar Mendes pediu para investigar o autor dessa mensagem. A apuração será conduzida pela Polícia Federal em São Paulo.