MIMO Festival Amarante anuncia programação em Portugal

Dona Onete em foto de Laís Teixeira

De 20 a 22 de julho, a cidade de Amarante será palco da terceira edição internacional do MIMO Festival. O evento multicultural, que nasceu no Brasil há 15 anos, anunciou hoje a programação em Portugal. Serão 53 atividades gratuitas, entre música, cinema, programa educativo e infantil, fórum de ideias, roteiro cultural, chuva de poesia e uma exposição inédita de Amadeo de Souza-Cardoso.

Durante três dias, Amarante vai receber artistas de 16 nacionalidades. Será uma oportunidade única para conhecer nomes relevantes que se apresentam pela primeira vez em Portugal, como é o caso de Matthew Whitaker Trio (EUA), do supergrupo Hudson com Jack DeJohnette, John Scofield, John Medeski e Scott Colley (EUA), GoGo Penguin (Inglaterra), Shai Maestro Trio (Israel), além de três artistas brasileiros: Baiana System, Almério e Moacyr Luz.

Mas também para rever grandes artistas e grupos como Goran Bregovic Wedding and Funeral Band (Sérvia), Otto (Brasil), Orquestra Chinesa Cheong Hong de Macau (China), Timbila Muzimba (Moçambique), Pablo Lapidusas International Trio (Argentina/Brasil/Cuba), Dona Onete (Brasil), Noura Mint Seymali (Mauritânia), Rui Veloso, Dead Combo, Bruno Pernadas e Marta Pereira da Costa (Portugal).

Desde a sua primeira edição em Olinda, há 15 anos, o MIMO Festival tem como proposta apresentar novos artistas, além de homenagear nomes consagrados. Essa união possibilita a integração do público com representantes de diferentes culturas e gêneros musicais, num festival que tem como principal marca a diversidade artística.

No Brasil, o MIMO Festival 2018, que é apresentado pelo Ministério da Cultura e pelo Bradesco, vai acontecer em quatro cidades: Paraty, de 28 a 30 de setembro, Rio de Janeiro, de 15 a 17 de novembro, São Paulo, 19 e 20 de novembro, e Olinda, de 23 a 25 de novembro. A programação dos eventos será divulgada a partir de agosto.

Como em todas as edições, a programação musical em Amarante será acompanhada de atividades paralelas, que incluem o Festival MIMO de Cinema, com 13 exibições, algumas inéditas em Portugal; o Programa Educativo, com 10 workshops e oficinas, ministrados por artistas da programação; o Fórum de Ideias; um Roteiro Cultural; uma Chuva de Poesia dedicada à autora brasileira Hilda Hilst; o MIMO para Crianças; e duas exposições – uma das grandes novidades do MIMO em Portugal.

Pela primeira vez, o festival vai apresentar uma exposição de arte: “Os Modernistas. Amigos e Contemporâneos de Amadeo de Souza-Cardoso, Coleção Millennium bcp” será inaugurada no dia 20 de julho e poderá ser vista no Museu Amadeo de Souza-Cardoso até 28 de outubro, data em que é celebrado o centenário da morte do artista amarantino.

Também será possível conhecer a trajetória dos 15 anos do MIMO através de uma mostra de fotografia situada no átrio do Museu Amadeo de Souza-Cardoso, sob o tema “Cenários – MIMO 15 Anos”.

Programação de Shows em Amarante, Portugal

Dia 20/07 Marta Pereira da Costa (Portugal) Matthew Whitaker Trio (EUA) Timbila Muzimba (Moçambique) Dona Onete (Brasil) Dead Combo (Portugal) Baiana System (Brasil)

Dia 21/07 Pablo Lapidusas International Trio (Argentina/Brasil/Cuba) Shai Maestro Trio (Israel) Almério (Brasil) Noura Mint Seymali (Mauritânia) Otto (Brasil) Rui Veloso (Portugal)

Dia 22/07 Moacyr Luz (Brasil) Gogo Penguin (Inglaterra) Bruno Pernadas (Portugal) Orquestra Chinesa Cheong Hong De Macau (China) Hudson – Jack DeJohnette, John Scofield, John Medeski & Scott Colley (EUA) Goran Bregovic Wedding And Funeral Band (Sérvia)

Fonte: Vírgula UOL