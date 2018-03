Millie Bobby Brown e Gaten Matarazzo consolam menininho que fez festa de Stranger Things e ninguém apareceu

Leia maisStranger Things: conheça detalhes sobre novos personagens da 3ª …

No último dia 18, domingo, a usuária do Twitter @ayenalanbat postou na mídia social fotos da festa de aniversário de seu irmãozinho, que teve como temática o seriado Stranger Things. Mas ela contou uma coisa triste na legenda: nenhum dos oitos colegas de sala do garoto foram à festa.

my brother invited 8 of his classmates for his stranger things themed bday party & none of their punk selves showed up pic.twitter.com/Rw8wC5uNjo

— ayen (@ayenalambat) March 18, 2018

“Meu irmão convidou oito de seus colegas de sala pra festa de aniversário temática de stranger things e nenhum deles apareceu”, ela contou na legenda.

Muita gente se manifestou, desejando parabéns ao garoto e pedindo pra ser convidada no ano que vem. Incluindo a Millie Bobby Brown, que interpreta a Eleven no seriado!

What!!!! Oh Well You can let them all know that everyone on behalf on Stranger things would’ve come! I think your awesome and next year I would like an invite… Please? https://t.co/gNir0sMpsm

— Millie Bobby Brown (@milliebbrown) March 20, 2018

“O quê! Bem, você pode avisar pra todos eles que todo mundo do Stranger Things teria ido. Eu acho que você é maravilhoso e ano que vem eu gostaria de um convite… Por favor?” A garota de 14 anos respondeu. Pouco depois, o seu colega Gaten Matarazzo também se convidou pra festinha:

Count me in too! I’ll bring the chocolate pudding

— Gaten Matarazzo (@GatenM123) March 20, 2018

“Pode contar comigo também! Eu vou levar pudim de chocolate”. Pelo jeito o irmãozinho da Ayen vai ter uma festa e tanto ano que vem, né?

Saiba mais sobre os atores de ‘Stranger Things’

1 de 9

Finn Wolfhard

Com apenas 13 anos, Finn Wolfhard vive Mike Wheeler, um dos amigos de Will na série. Ele é conhecido por participações pontuais em ‘Supernatural’ e ‘The 100’

Créditos: Netflix/Reprodução

Winona Ryder

Desde ‘Beetlejuice’ (1988), Winona Ryder é uma das mais marcantes personalidades de Hollywood. Com uma série de trabalhos de sucesso, a atriz protagoniza um seriado da Netflix pela primeira vez

Créditos: Netflix/Divulgação

David Harbour

O ator vive o policial Hopper em ‘Stranger Things’ e já fez alguns filmes de sucesso. Ele era, por exemplo, o caubói Randall Malone em ‘O Segredo de Brokeback Mountain’

Créditos: Netflix/Divulgação

Noah Schnapp

O jovem de apenas 11 anos faz o pequeno Will Byers, que desaparece logo no primeiro episódio. Ele fez sua estreia no cinema ano passado, em ‘Ponte dos Espiões’, ao lado Tom Hanks

Créditos: Netflix/Divulgação

Caleb McLaughlin

Caleb interpreta Lucas, outro amigo de Will e Mike. O ator tem no currículo trabalhos em ‘Shades of Blue: Segredos Policiais’ e ‘Noah Dreams of Origami Fortunes’

Créditos: Netflix/Reprodução

Charlie Heaton

O jovem ator é conhecido no universo do suspense nos Estados Unidos. Ele atuou, por exemplo, em ‘As You Are’, drama lançado em janeiro. Ele vive Jonathan Byers, o irmão mais velho de Will, em ‘Stranger Things’

Créditos: Netflix/Divulgação

Millie Brown

Sabe aquelas crianças capetinhas que toda história de suspense tem? Eleven é esse tipo de personagem em ‘Stranger Things’. Ela é vivida por Millie Brown, que já atuou em séries como ‘Grey’s Anatomy’, ‘Intruders’ e ‘NCIS’

Créditos: Netflix/Divulgação

Natalia Dyer

Natalia vive a irmã mais velha de Mike, Nancy Wheeler. Sua carreira conta com produções bem distintas de ‘Stranger Things’. Por exemplo: ela atuou em ‘Hannah Montana: O Filme’ e ‘Whitney Brown’

Créditos: Netflix/Divulgação

Cara Buono

Atriz e roteirista, Cara Buono vive Karen Wheeler, mãe de Mike, Nancy e Holly. Antes de ‘Stranger Things’, ela atuou em filmes como ‘Hulk’, em 2003, ‘Cidades de Papel’ e ‘Deixe-me Entrar’

Créditos: Netflix/Divulgação

Fonte: Vírgula UOL