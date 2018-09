Millie Bobby Brown diz que Drake é seu amigo e conselheiro amoroso

Millie Bobby Brown e Drake

Millie Bobby Brown contou que Drake é um de seus melhores amigos, durante entrevista à revista XXL, após a cerimônia do Emmy, que rolou na última segunda-feira (17).

A atriz de Stranger Things disse que ele é o cara quando o assunto são conselhos amorosos e que eles se conheceram na Austrália. Ah, e eles trocam mensagens quase todos os dias, tá?!

“Nós nos falamos quase todo dia e ele em determinada época que passamos a nos comunicar com menor frequência disse “Sinto sua falta”. Eu respondi “Sinto mais ainda a sua falta”, contou Millie.

Boné

Vende no Etsy e custa cerca de R$ 65

Créditos: Reprodução

Bottons

Vende no Etsy e custa cerca de R$ 5 cada

Créditos: Reprodução

Bottons

Vende no Etsy e custa cerca de R$ 29

Créditos: Reprodução

Bottons

Vende no Etsy e custa cerca de R$ 39

Créditos: Reprodução

Adesivo

Vende no Etsy e custa cerca de R$ 13

Créditos: Reprodução

Adesivos

Vende no Etsy e custa cerca de R$ 16

Créditos: Reprodução

Colar

Vende no Etsy e custa cerca de R$ 39,50

Créditos: Reprodução

Anel

Vende no Etsy e custa cerca de R$ 82

Créditos: Reprodução

Caderno

Vende no Redbubble e custa US$ 12

Créditos: Reprodução

Camiseta

Vende no Etsy e custa cerca de R$ 55

Créditos: Reprodução

Camiseta

Vende no Etsy e custa cerca de R$ 82

Créditos: Reprodução

Camiseta

Vende no Etsy e custa R$ 92

Créditos: Reprodução

Camiseta

Vende no Etsy e custa cerca de R$ 68

Créditos: Reprodução

Camiseta

Vende no Etsy e custa cerca de R$ 65

Créditos: Reprodução

Capa de celular

Vende no Etsy e custa cerca de R$ 74

Créditos: Reprodução

Chaveiro

Vende no Etsy e custa R$ 41,15

Créditos: Reprodução

Copo de café

Vende no Etsy e custa cerca de R$ 54

Créditos: Reprodução

Ecobag

Vende no Etsy e custa cerca de R$ 44

Créditos: Reprodução

Ecobag

Vende no Etsy e custa cerca de R$ 61

Créditos: Reprodução

Imãs de geladeira

Vende no Etsy e custa cerca de R$ 41

Créditos: Reprodução

Mini pôster

Vende no Etsy e custa cerca de R$ 13

Créditos: Reprodução

Necessaire

Vende no Etsy e custa cerca de R$ 48

Créditos: Reprodução

Para planejar a semana

Vende no Etsy e custa cerca de R$ 29

Créditos: Reprodução

Pôster

Vende no Society6 e custa cerca de US$ 16

Créditos: Reprodução

Pôster

Vende no site Etsy e custa R$ 65,83

Créditos: Reprodução

Pôster

Vende no Etsy e custa cerca de R$ 65

Créditos: Reprodução

Pôster

Vende no Etsy e custa cerca de R$ 16

Créditos: Reprodução

Quadro

Vende no Etsy e custa cerca de R$ 52

Créditos: Reprodução

Quadro

Vende no Etsy e custa cerca de R$ 131

Créditos: Reprodução

Vela da Eleven

Vende no Etsy e custa cerca de R$ 42

Créditos: Reprodução

Trilha Sonora

Custa US$ 16,98 ou você pode ouvir no Spotify

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL