Millie Bobby Brown arrasa cantando em show do Maroon 5

Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown, uma das estrelas da série Stranger Things, poderia ser uma rapper de sucesso se quisesse, pois já mostrou em programas de TV que possui o dom da rima. E não foi diferente nesta noite de domingo, 23, quando a atriz de 14 anos simplesmente arrasou ao participar de um show do Maroon 5 em Nashville, EUA.

Millie subiu ao palco para cantar o hit Girls Like You e mandou muito bem na parte da rima que é de Cardi B na versão original da música.

No comecinho, o microfone falhou um pouco, mas ao final a atriz foi ovacionada pelo vocalista do grupo, Adam Levine, além do público, é claro!

Pega essa performance:

Visualizar esta foto no Instagram.



soooo 2nite was insane!!! i love @maroon5 and my dear friend @adamlevine

Uma publicação compartilhada por (@milliebobbybrown) em 23 de Set, 2018 às 8:52 PDT

Millie Bobby Brown posa para Interview:

Millie Bobby Brown para Interview

A atriz é sucesso como Eleven, de Stranger Things

Millie Bobby Brown para Interview

A atriz é sucesso como Eleven, de Stranger Things

Millie Bobby Brown para Interview

A atriz é sucesso como Eleven, de Stranger Things

Millie Bobby Brown para Interview

A atriz é sucesso como Eleven, de Stranger Things

Millie Bobby Brown para Interview

A atriz é sucesso como Eleven, de Stranger Things

Millie Bobby Brown para Interview

A atriz é sucesso como Eleven, de Stranger Things

Millie Bobby Brown para Interview

A atriz é sucesso como Eleven, de Stranger Things

Millie Bobby Brown para Interview

A atriz é sucesso como Eleven, de Stranger Things

Millie Bobby Brown para Interview

A atriz é sucesso como Eleven, de Stranger Things

Millie Bobby Brown para Interview

A atriz é sucesso como Eleven, de Stranger Things

Millie Bobby Brown para Interview

A atriz é sucesso como Eleven, de Stranger Things

Millie Bobby Brown para Interview

A atriz é sucesso como Eleven, de Stranger Things

Millie Bobby Brown para Interview

A atriz é sucesso como Eleven, de Stranger Things

Millie Bobby Brown para Interview

A atriz é sucesso como Eleven, de Stranger Things

Millie Bobby Brown para Interview

A atriz é sucesso como Eleven, de Stranger Things

Millie Bobby Brown para Interview

A atriz é sucesso como Eleven, de Stranger Things

Millie Bobby Brown para Interview

A atriz é sucesso como Eleven, de Stranger Things

Millie Bobby Brown para Interview

A atriz é sucesso como Eleven, de Stranger Things

Millie Bobby Brown para Interview

A atriz é sucesso como Eleven, de Stranger Things

Millie Bobby Brown para Interview

A atriz é sucesso como Eleven, de Stranger Things

Fonte: Vírgula UOL