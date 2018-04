‘Milkshake Festival’ terá Pabllo Vittar, Gretchen, Balão Mágico, Preta Gil e Wanessa

(Foto: divulgação) Milkshake Festival 2018

Quem duvida que o Milkshake Festival 2018 vai ser bapho? O evento que rola dia 2 de junho na Arena Anhembi, véspera da parada LGBT em São Paulo, terá como atrações Pabllo Vittar, Gretchen, Preta Gil, Wanessa Camargo e o tão aguardado retorno do Balão Mágico. Só tiro certo!

Com mega estrutura para 20 mil pessoas, o festival contará com quatro palcos, top DJs nacionais e internacionais e mais artistas a ser anunciados. Serão ao todo 30 atrações em 16 horas de muita música, cor, diversidade, liberdade e alegria.

Esta é a segunda edição brasileira do Milkshake Festival, realizado originalmente em Amsterdam, na Holanda, há sete anos.

Os ingressos já estão à venda e podem ser comprados no link compre.ingressorapido.com.br

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Instagram

Bruno Tutida, a Aretuza Lovi

Créditos: Hay Torres/Divulgação

Aretuza Lovi

Créditos: Divulgação

Bruno Tutida, a Aretuza Lovi

Créditos: Reprodução/Instagram

Gloria Groove

Créditos: Reprodução/Instagram

Gloria Groove

Créditos: Reprodução/Instagram

Aretuza Lovi

Créditos: Divulgação

Bruno Tutida, a Aretuza Lovi

Créditos: Divulgação

Aretuza Lovi

Créditos: Reprodução/Instagram

Aretuza Lovi

Créditos: Reprodução/Instagram

Aretuza Lovi

Créditos: Reprodução/Instagram

Aretuza Lovi

Créditos: Reprodução/Instagram

Aretuza Lovi

Créditos: Reprodução/Instagram

Aretuza Lovi

Créditos: Reprodução/Instagram

Aretuza Lovi

Créditos: Reprodução/Instagram

Bruno Tutida, a Aretuza Lovi

Créditos: Reprodução/Instagram

Bruno Tutida, Aretuzza

Créditos: Divulgação

Daniel Garcia, Gloria Groove

Créditos: Reprodução/Instagram

Deendjers

Créditos: Reprodução/Instagram

Deendjers

Créditos: Reprodução/Instagram

Pabllo e Anitta

Créditos: Reprodução/Instagram

Deendjers

Créditos: Reprodução/Instagram

Deendjers

Créditos: Reprodução/Instagram

Deendjers

Créditos: Reprodução/Instagram

Deendjers

Créditos: Reprodução/Instagram

Deendjers

Créditos: Reprodução/Instagram

Deendjers

Créditos: Reprodução/Instagram

Deendjers

Créditos: Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Instagram

Gloria Groove

Créditos: Reprodução/Instagram

Gloria Groove

Créditos: Reprodução/Instagram

Gloria Groove

Créditos: Reprodução/Instagram

Gloria Groove

Créditos: Reprodução/Instagram

Gloria Groove

Créditos: Reprodução/Instagram

Gloria Groove

Créditos: Reprodução/Instagram

Gloria Groove

Créditos: Reprodução/Instagram

Gloria Groove

Créditos: Reprodução/Instagram

Gloria Groove

Créditos: Reprodução/Instagram

Gloria Groove

Créditos: Reprodução/Instagram

Gloria Groove

Créditos: Reprodução/Instagram

Gloria Groove

Créditos: Reprodução/Instagram

Gloria Groove

Créditos: Reprodução/Instagram

Gloria Groove

Créditos: Reprodução/Instagram

Gloria Groove

Créditos: Reprodução/Instagram

Gloria Groove

Créditos: Reprodução/Instagram

Gloria Groove

Créditos: Reprodução/Instagram

Gloria Groove

Créditos: Reprodução/Instagram

Gloria Groove

Créditos: Reprodução/Instagram

Gloria Groove

Créditos: Reprodução/Instagram

Ikaro Kadoshi

Créditos: Reprodução/Instagram

Ikaro Kadoshi

Créditos: Reprodução/Instagram

Ikaro Kadoshi

Créditos: Reprodução/Instagram

Ikaro Kadoshi

Créditos: Reprodução/Instagram

Ikaro Kadoshi

Créditos: Reprodução/Instagram

Ikaro Kadoshi

Créditos: Reprodução/Instagram

Ikaro Kadoshi

Créditos: Reprodução/Instagram

Ikaro Kadoshi

Créditos: Reprodução/Instagram

Ikaro Kadoshi

Créditos: Reprodução/Instagram

Ikaro Kadoshi

Créditos: Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Instagram

Ivana Wonder

Créditos: Reprodução/Instagram

Ivana Wonder

Créditos: Reprodução/Instagram

Ivana Wonder

Créditos: Reprodução/Instagram

Ivana Wonder

Créditos: Reprodução/Instagram

Ivana Wonder

Créditos: Reprodução/Instagram

Ivana Wonder

Créditos: Reprodução/Instagram

Ivana Wonder

Créditos: Reprodução/Instagram

Lorelay Fox

Créditos: Reprodução/Instagram

Lorelay Fox, drag de Danilo Dabague

Créditos: Reprodução/Instagram

Lorelay Fox e Fernanda Lima

Créditos: Reprodução/Instagram

Lorelay Fox

Créditos: Reprodução/Instagram

Lorelay Fox

Créditos: Reprodução/Instagram

Lorelay Fox

Créditos: Reprodução/Instagram

Lorelay Fox

Créditos: Reprodução/Instagram

Lorelay Fox

Créditos: Reprodução/Instagram

Lorelay Fox

Créditos: Reprodução/Instagram

Lorelay Fox

Créditos: Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Instagram

Rafael Mello, a Sarah Vika

Créditos: Reprodução/Instagram

Samantha Banks

Créditos: Reprodução/Instagram

Samantha Banks

Créditos: Reprodução/Instagram

Samantha Banks

Créditos: Reprodução/Instagram

Sarah Mitch

Créditos: Reprodução/Instagram

Sarah Mitch

Créditos: Reprodução/Instagram

Sarah Mitch

Créditos: Reprodução/Instagram

Sarah Vika

Créditos: Reprodução/Instagram

Sarah Vika

Créditos: Reprodução/Instagram

Sarah Vika

Créditos: Reprodução/Instagram

Sarah Vika

Créditos: Reprodução/Instagram

Sarah Vika

Créditos: Reprodução/Instagram

Sarah Vika

Créditos: Reprodução/Instagram

Sarah Vika

Créditos: Reprodução/Instagram

Sarah Vika

Créditos: Reprodução/Instagram

Sarah Vika

Créditos: Reprodução/Instagram

Vinicius Lavezzo e Thiago Vilas Boas são as Deendjers

Créditos: Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Instagram

Aretuza Lovi

Créditos: Divulgação

Fonte: Vírgula UOL